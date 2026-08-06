Pranali Kodre
मिरची म्हटलं की तिखटपणा आठवतोच, पण तरी जगातील सर्वात तिखट मिरची कोणती आहे माहिती आहे का?
Hottest Chilli
Sakal
तर ध्या जगातील सर्वात तिखट मिरची 'पेपर एक्स' (Pepper X) आहे.
WORLD’S HOTTEST CHILI PEPPER X
Sakal
यापूर्वी 'कॅरोलिना रिपर' (Carolina Reaper) ही जगात सर्वात तिखट मिरची मानली जायची, पण नंतर हा मान पेपर एक्सला मिळाला.
WORLD’S HOTTEST CHILI PEPPER X
Sakal
या मिरचीचा तिखटपणा २६.९ लाख SHU (Scoville Heat Units) इतका मोजला गेलाय.
WORLD’S HOTTEST CHILI PEPPER X
Sakal
आपल्या घरातील सामान्य हिरवी मिरची फक्त ५,००० ते १०,००० SHU तिखट असते.
Hottest Chilli
Sakal
'पेपर एक्स' ही मिरची खाल्ल्यावर पहिल्या काही सेकंदांत थोडी फळानुसार (Fruity) चव देते, पण त्यानंतर काही सेकंदांतच शरीरात तीव्र जळजळ होते.
WORLD’S HOTTEST CHILI PEPPER X
Sakal
ही मिरची कच्ची खाणं अत्यंत धोकादायक असून तिच्या संपर्काने त्वचेवर आणि पोटाच्या अस्तरावर जळजळ होते.
WORLD’S HOTTEST CHILI PEPPER X
Sakal
'पेपर एक्स' या मिरचीचे पेटंट तिच्या शोधकाकडे (Ed Currie) असल्याने तिच्या मूळ बिया सहजासहजी विकत मिळत नाही.
WORLD’S HOTTEST CHILI PEPPER X
Sakal
ही मिरची हाताळताना हातामध्ये ग्लोव्हज वापरावे लागतात.
WORLD’S HOTTEST CHILI PEPPER X
Sakal
Grow Cherry Tomatoes on a Windowsill at Home
Sakal