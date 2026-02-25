भारतातील नद्यांचा शेवट होतो 'तो' क्षण कसा असतो? फोटो पाहा

Sandip Kapde

संगम

भारतातील बहुतांश नद्या शेवटी विशाल समुद्राशी संगम साधत आपला प्रवास पूर्ण करतात.

बंगाल

गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा यांसारख्या प्रमुख नद्या बंगालच्या उपसागरात जाऊन मिसळतात.

अरबी

नर्मदा, तापी आणि माही या नद्या पश्चिमेकडे वाहत अरबी समुद्रात विलीन होतात.

प्रवाह

हिमालयातून उगम पावलेल्या नद्या लांब प्रवास करत मैदानातून समुद्राकडे वाहतात.

मुख

नदी समुद्राला जिथे भेटते त्या ठिकाणाला नदीमुख म्हणतात आणि ते दृश्य अत्यंत मोहक असते.

डेल्टा

गंगा-ब्रह्मपुत्रासारख्या नद्या शेवटी विशाल डेल्टा निर्माण करतात.

खाडी

काही नद्या खाडीच्या रूपाने समुद्रात प्रवेश करतात आणि पाणी हळूहळू मिसळते.

विभागणी

पश्चिम घाट पर्वतरांगांमुळे पाण्याची विभागणी होऊन काही नद्या पूर्वेकडे तर काही पश्चिमेकडे वळतात.

वाळवंट

लुनीसारख्या काही नद्या समुद्रात न जाता वाळवंटातच लुप्त होतात.

समाप्ती

नदीचा शेवट म्हणजे तिच्या प्रवासाची शांत आणि नैसर्गिक समाप्ती असते.

वैशिष्ट्य

नद्यांचा वेगवेगळ्या समुद्रांमध्ये होणारा शेवट हे भारताच्या भूगोलाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

