भारतातील नद्यांचा शेवट होतो 'तो' क्षण कसा असतो? फोटो पाहा

Sandip Kapde
भारतातील बहुतांश नद्या शेवटी विशाल समुद्राशी संगम साधत आपला प्रवास पूर्ण करतात.
Where India’s Rivers End
गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा यांसारख्या प्रमुख नद्या बंगालच्या उपसागरात जाऊन मिसळतात.
नर्मदा, तापी आणि माही या नद्या पश्चिमेकडे वाहत अरबी समुद्रात विलीन होतात.
हिमालयातून उगम पावलेल्या नद्या लांब प्रवास करत मैदानातून समुद्राकडे वाहतात.
नदी समुद्राला जिथे भेटते त्या ठिकाणाला नदीमुख म्हणतात आणि ते दृश्य अत्यंत मोहक असते.
गंगा-ब्रह्मपुत्रासारख्या नद्या शेवटी विशाल डेल्टा निर्माण करतात.
काही नद्या खाडीच्या रूपाने समुद्रात प्रवेश करतात आणि पाणी हळूहळू मिसळते.
पश्चिम घाट पर्वतरांगांमुळे पाण्याची विभागणी होऊन काही नद्या पूर्वेकडे तर काही पश्चिमेकडे वळतात.
लुनीसारख्या काही नद्या समुद्रात न जाता वाळवंटातच लुप्त होतात.
नदीचा शेवट म्हणजे तिच्या प्रवासाची शांत आणि नैसर्गिक समाप्ती असते.
नद्यांचा वेगवेगळ्या समुद्रांमध्ये होणारा शेवट हे भारताच्या भूगोलाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
