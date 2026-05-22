Baby Planning साठी परफेक्ट वय कोणतं? डॉक्टरांनी सांगितले 3 महत्त्वाचे फॅक्टर्स

Anushka Tapshalkar

लग्नानंतर काही वर्षानंतर प्रत्येक जोडप्याचं बाळ जन्माल घालायचं स्वप्न असतं. मात्र सध्या बदलत्या काळामुळे baby planning किंवा family planning मध्ये बराच बदल झाला आहे.

“योग्य वय” सगळ्यांसाठी सारखं नाही

आई-वडील होण्याचा निर्णय हा जैविक, वैद्यकीय आणि वैयक्तिक घटकांवर अवलंबून असतो.

20 मध्ये फर्टिलिटी सर्वोच्च

डॉक्टरांच्या मते महिलांची प्रजनन क्षमता 20 व्या दशकात सर्वोत्तम असते.

30 नंतर फर्टिलिटी कमी

30 नंतर अंड्यांची संख्या आणि गुणवत्ता कमी होत जाते. 35 नंतर हा बदल अधिक वेगाने होतो.

आरोग्या समस्यांमध्ये वाढ

वय वाढल्यावर गर्भधारणेदरम्यान गेस्टेशनल डायबेटीस आणि क्रोमोसोमल समस्यांचा धोका वाढू शकतो.

30-40 वयातही हेल्दी प्रेग्नन्सी शक्य

योग्य वैद्यकीय सल्ला, नियमित तपासण्या आणि चांगली जीवनशैली असेल तर सुरक्षित गर्भधारणा शक्य आहे.

मानसिक, शारीरिक आरोग्य

फक्त वय नाही, तर फिटनेस, मानसिक आरोग्य आणि दीर्घकालीन आजारांची स्थितीही महत्त्वाची असते.

जीवनशैलीचाही मोठा परिणाम

चांगला आहार, पुरेशी झोप, कमी ताण आणि धूम्रपान-दारूपासून दूर राहणं फर्टिलिटीसाठी फायदेशीर ठरतं.

भावनिक तयारीही गरजेची

डॉक्टरांच्या मते, नातेसंबंध, जबाबदाऱ्या आणि भावनिक स्थिरता यांची तयारीही बाळाच्या प्लॅनिंगपूर्वी महत्त्वाची आहे.

