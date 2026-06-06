ब्लड शुगर तपासण्याची अचूक वेळ कोणती? जाणून घ्या डॉक्टरांचा नियम

Aarti Badade
रक्तातील साखरेची पातळी दिवसभरात सतत बदलत असल्याने शरीरातील ग्लुकोजची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी योग्य वेळी चाचणी करणे महत्त्वाचे असते.
Right Time to Test Blood Sugar Level
Sakal
सकाळी उठल्यानंतर काहीही खाण्यापूर्वी किंवा पिण्यापूर्वी, किमान ८ तास उपवास केल्यानंतर उपाशीपोटी रक्तातील साखरेची चाचणी करावी.
Right Time to Test Blood Sugar Level
Sakal
ही चाचणी रात्रीच्या काळात शरीराने ग्लुकोजचे नियंत्रण कसे ठेवले आहे हे सांगते, ज्यामुळे मधुमेह किंवा प्रीडायबिटीजचे अचूक निदान होते.
Right Time to Test Blood Sugar Level
Sakal
फास्टिंग शुगर ७० ते ९९ mg/dL सामान्य, १०० ते १२५ mg/dL प्रीडायबिटीज आणि १२६ mg/dL किंवा जास्त असल्यास मधुमेह मानला जातो.
Right Time to Test Blood Sugar Level
Sakal
जेवण सुरू केल्यानंतर साधारण दोन तासांनी जेवणानंतरची (Post Prandial) रक्तातील साखरेची तपासणी करणे आवश्यक असते.
Right Time to Test Blood Sugar Level
Sakal
या चाचणीवरून तुमचे शरीर अन्नातील ग्लुकोजचे पचन किती प्रभावीपणे करते आणि तुमची मधुमेह औषधे किती काम करतात हे समजते.
Right Time to Test Blood Sugar Level
Sakal
जेवणानंतरची शुगर १४० mg/dL पेक्षा कमी सामान्य, १४० ते १९९ mg/dL प्रीडायबिटीज आणि २०० mg/dL किंवा जास्त असल्यास मधुमेह दर्शवते.
Right Time to Test Blood Sugar Level
Sakal
ही माहिती सर्वसाधारण मार्गदर्शनासाठी असून, रक्तातील साखरेच्या प्रमाणात चढ-उतार दिसल्यास नेहमी आपल्या फॅमिली डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Right Time to Test Blood Sugar Level
Sakal
Naturally Pink Lip Mask Benefits
Sakal