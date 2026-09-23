ऑपरेशन थिएटरमध्ये जाताना डॉक्टर उलटे चालत का जातात? जाणून घ्या

Anushka Tapshalkar
ऑपरेशनपूर्वी काही डॉक्टर स्क्रबिंग केल्यानंतर पुढे न चालता कधी कधी मागे चालताना दिसतात. यामागे एक महत्त्वाचं कारण आहे.
Surgeons Entering OT walking backwards
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डॉक्टर हात आणि हाताच्या बाहू व्यवस्थित स्क्रब केल्यानंतर त्यांचा निर्जंतुकपणा म्हणजेच Sterility टिकवणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं.
Sterile Technique
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स्क्रबिंगनंतर हात आणि बाहू भिंत, दरवाजा किंवा इतर वस्तूंना लागल्यास त्यांचा स्टेराइलपणा धोक्यात येऊ शकतो.
Maintaining Sterility
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स्टेराइल गाऊन घातल्यानंतर त्याच्या पुढील भागाला अनावश्यक वस्तू किंवा व्यक्तीचा संपर्क होऊ नये, याची विशेष काळजी घेतली जाते.
Surgical Gown
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दरवाजा उघडताना किंवा बाहेर पडताना पुढे वळल्यास हात किंवा गाऊनचा स्टेराइल भाग एखाद्या वस्तूला लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे काही परिस्थितीत ते मागे सरकतात.
Operation Room Sterility
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ऑपरेशन थिएटरमध्ये संसर्गाचा धोका कमी ठेवण्यासाठी स्टेराइल क्षेत्र अबाधित ठेवणं महत्त्वाचं असतं. मागे चालण्याची पद्धत त्यातील एक खबरदारीची पायरी असू शकते.
Surgical Sterility Maintenance
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डॉक्टर मागे चालताना दिसले, तर त्यामागे अंधश्रद्धा किंवा विचित्र परंपरा नसते. रुग्णाच्या सुरक्षिततेसाठी स्टेराइल वातावरण टिकवण्याचा हा एक भाग आहे.
Operating Room Hygiene Practices
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Hot Oil VS Cold Oil for Hair Growth
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