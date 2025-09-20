‘टच वुड’ म्हणजे नेमके काय? जाणून घ्या रंजक इतिहास!

Monika Shinde
'टच वुड’ हा शब्द आपण अनेकदा ऐकतो किंवा वापरतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का, हा शब्द आणि त्यामागचा अर्थ इतका जुना आहे? चला, जाणून घेऊया त्याचा इतिहास
Touch wood
प्राचीन काळात लोक झाडांना पवित्र मानत. लाकडाला हात लावल्याने नकारात्मक शक्ती दूर जातात, अशी श्रद्धा निर्माण झाली.
How did this tradition start?
युरोप, आशिया, मध्य-पूर्व आणि दक्षिण अमेरिकेत वेगवेगळ्या प्रकारे ‘टच वुड’ परंपरा आजही पाहायला मिळते. ही एक आंतरराष्ट्रीय मानसिक संकल्पना बनली आहे.
World tradition
तुर्कीमध्ये लोक लाकडावर तीन वेळा टकटक करतात. त्यांना वाटते की यामुळे दुर्भाग्य दूर राहतं आणि चांगलं नशीब जपलं जातं.
Special method in Turkey
ब्राझीलमध्ये ‘Bater na madeira’ म्हणजे 'लाकडावर टकटक करा' असं म्हटलं जातं. ही एक शुभ चिन्ह मानली जाते.
What do people in Brazil say?
ग्रीस व इराणमध्येही टच वुड सारख्या कृती केल्या जातात. नकारात्मक शक्तींना थांबवण्यासाठी लोक हळुवार लाकडाला स्पर्श करतात.
What's going on in Greece and Iran?
समाजशास्त्रज्ञ मानतात की ‘टच वुड’ ही मानसिक सकारात्मकतेसाठी फायदेशीर कृती आहे. ती मनात दिलासा आणि आत्मविश्वास निर्माण करते.
What does the scientific approach say?
आजही आपण टच वुड म्हणतो, कारण आपल्याला आपल्या आनंदी क्षणांमध्ये अडथळा नको असतो. ही एक सांस्कृतिक आणि मानसिक सवय झाली आहे.
Why is touch wood still used today
