'औकात' शब्दाचा खरा अर्थ काय? हा शब्द कुठून आला? ९९.९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Mansi Khambe

औकात

"औकातीत राहा" हा वाक्यांश तुम्ही कदाचित ऐकला असेल जो सामान्य संभाषण, वादविवाद किंवा वादविवादांमध्ये वारंवार वापरला जातो.

खरा अर्थ

आजकाल हा शब्द एखाद्याचा अपमान करण्यासाठी किंवा त्याला कमी लेखण्यासाठी वापरला जातो. परंतु तुम्ही कधी विचार केला आहे का की "औकात" चा खरा अर्थ काय आहे किंवा तो कुठून आला?

अरबी भाषा

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आजकाल लोक ज्या शब्दाला टोमणे मानतात त्याचा मूळ अर्थ खोल आणि सकारात्मक आहे. औकात हा शब्द अरबी भाषेतून आला आहे.

वक्त

अरबी भाषेत, "औकात" हा "वक्त" चा अनेकवचनी शब्द आहे. ज्याचा अर्थ "वेळ" असा होतो. सुरुवातीला, त्याचा अर्थ फक्त वेळ किंवा काळाच्या अवस्था असा होता.

क्षमता

परंतु जसजसा काळ आणि त्याची व्याप्ती वाढत गेली तसतसे या शब्दाचा अर्थ विकसित होत गेला. परिस्थिती, स्थिती आणि क्षमता यांचा संदर्भ देण्यासाठी त्याचा वापर होऊ लागला.

स्थितीचा संदर्भ

भाषिक आणि सामाजिक भाषेत, "औकात" हा शब्द फक्त एखाद्याच्या स्थितीचा संदर्भ देत नाही. रेख्ता शब्दकोशानुसार, हिंदीमध्ये त्याचे अनेक अर्थ आहेत.

सध्याचा काळ

ज्यामध्ये सध्याचा काळ किंवा परिस्थिती, एखाद्या व्यक्तीची क्षमता, शक्ती, साधन आणि संसाधने, प्रतिष्ठा, सन्मान आणि प्रतिष्ठा आणि जीवन आणि उपजीविका यांचा समावेश आहे.

संघर्ष

"औकात" हा शब्द एखाद्या व्यक्तीची एकूण स्थिती आणि मर्यादा प्रतिबिंबित करतो. कालांतराने, "औकात" हा शब्द सामाजिक संघर्षाशी जोडला गेला आहे.

इशारा

आज, जेव्हा "तुमची औकात काय आहे?" असे म्हटले जाते. तेव्हा त्याचा अर्थ केवळ एखाद्याच्या स्थितीबद्दल विचारणे असा होत नाही, तर तो इशारा किंवा धमकीचा एक प्रकार बनतो.

अधिकार

हा वाक्यांश एखाद्याला त्यांच्या मर्यादांची आठवण करून देण्यासाठी आणि त्यांच्याविरुद्ध अधिकार किंवा शक्ती प्रदर्शित करण्यासाठी वापरला जातो.

प्रतिसाद

आजच्या काळात, "औकात" हा शब्द राजकारण आणि जातीय संघर्षांमध्ये अनेकदा वापरला जातो. जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा गट त्यांच्या पारंपारिक अधीनतेला आव्हान देतो तेव्हा तो प्रतिसाद म्हणून वापरला जातो.

वृत्तीचे प्रतीक

"औकात" हा शब्द केवळ नवीन विचार आणि बदल दर्शवत नाही तर त्या बदलाविरुद्धच्या मानसिक हिंसाचारावर देखील प्रकाश टाकतो. हा शब्द आता केवळ भाषेचा भागच नाही तर विचार आणि वृत्तीचे प्रतीक बनला आहे.

