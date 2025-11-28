उमराह म्हणजे नेमकं काय? जाणून घ्या उमराह आणि हजमधील फरक...

Mansi Khambe

उमराह

उमराह ही सौदी अरेबियातील मक्का येथील एक पवित्र तीर्थयात्रा आहे. इस्लाममध्ये याला खूप आदर आहे. उमराह हा लहान हज म्हणूनही ओळखला जातो.



हज

जरी तो हजइतका अनिवार्य नसला तरी त्याचे आध्यात्मिक महत्त्वही खूप आहे. हज हा फक्त इस्लामी महिन्यातील धु अल-हिज्जाच्या विशिष्ट दिवसांतच करता येतो. तर उमराह हा वर्षाच्या कोणत्याही वेळी करता येतो.



इहराम

यात्रेची सुरुवात इहराम अवस्थेत प्रवेश करण्यापासून होते. ही एक पवित्र अवस्था आहे. ज्यामध्ये यात्रेकरू फक्त साधे पांढरे कपडे घालतात.



मिकत

मिकत नावाची एक निश्चित सीमा ओलांडल्यानंतर, यात्रेकरू तवाफ (प्रदक्षिणा) विधी करण्यासाठी मक्का येथे पोहोचतात. ज्यामध्ये काबाला सात वेळा प्रदक्षिणा घालणे समाविष्ट असते.



सई

त्यानंतर सई (सॉ) केली जाते. ज्यामध्ये सफा आणि मारवाच्या टेकड्यांमधून सात वेळा चालणे समाविष्ट असते. यात्रेचा शेवट केस कापून होतो. पुरुष एकतर त्यांचे डोके मुंडतात किंवा त्यांचे केस लहान करतात.



केसांची टोके

तर महिला देखील त्यांच्या केसांची टोके कापतात. उमराह आणि हज सारखे दिसू शकतात, परंतु त्यांच्यात फरक आहेत.



अनिवार्य

प्रत्येक सक्षम मुस्लिमांसाठी हज अनिवार्य आहे आणि तो फक्त पाच ते सहा दिवसांचा असतो. दुसरीकडे, उमरा त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही वेळी करता येतो. तो खूपच कमी असतो.



मक्का

अनेक कुटुंबांसाठी, उमराह करणे हे एक स्वप्न सत्यात उतरते. म्हणूनच भारतातील दुर्गम भागांसह जगभरातील लोक हजारो किलोमीटर प्रवास करून मक्काला जातात.



अनुभव

उमराह करण्याचा उद्देश अल्लाहच्या जवळ जाणे, मागील पापांपासून आत्म्याला शुद्ध करणे आणि भक्तीने एक नवीन सुरुवात करणे आहे. अनेक यात्रेकरूंसाठी, उमरा हा जीवन बदलणारा अनुभव आहे.





