उमराह म्हणजे नेमकं काय? जाणून घ्या उमराह आणि हजमधील फरक...

Mansi Khambe
उमराह ही सौदी अरेबियातील मक्का येथील एक पवित्र तीर्थयात्रा आहे. इस्लाममध्ये याला खूप आदर आहे. उमराह हा लहान हज म्हणूनही ओळखला जातो.
Umrah and Hajj
ESakal
जरी तो हजइतका अनिवार्य नसला तरी त्याचे आध्यात्मिक महत्त्वही खूप आहे. हज हा फक्त इस्लामी महिन्यातील धु अल-हिज्जाच्या विशिष्ट दिवसांतच करता येतो. तर उमराह हा वर्षाच्या कोणत्याही वेळी करता येतो.
Umrah and Hajj
ESakal
यात्रेची सुरुवात इहराम अवस्थेत प्रवेश करण्यापासून होते. ही एक पवित्र अवस्था आहे. ज्यामध्ये यात्रेकरू फक्त साधे पांढरे कपडे घालतात.
Umrah and Hajj
ESakal
मिकत नावाची एक निश्चित सीमा ओलांडल्यानंतर, यात्रेकरू तवाफ (प्रदक्षिणा) विधी करण्यासाठी मक्का येथे पोहोचतात. ज्यामध्ये काबाला सात वेळा प्रदक्षिणा घालणे समाविष्ट असते.
Umrah and Hajj
ESakal
त्यानंतर सई (सॉ) केली जाते. ज्यामध्ये सफा आणि मारवाच्या टेकड्यांमधून सात वेळा चालणे समाविष्ट असते. यात्रेचा शेवट केस कापून होतो. पुरुष एकतर त्यांचे डोके मुंडतात किंवा त्यांचे केस लहान करतात.
Umrah and Hajj
ESakal
तर महिला देखील त्यांच्या केसांची टोके कापतात. उमराह आणि हज सारखे दिसू शकतात, परंतु त्यांच्यात फरक आहेत.
Umrah and Hajj
ESakal
प्रत्येक सक्षम मुस्लिमांसाठी हज अनिवार्य आहे आणि तो फक्त पाच ते सहा दिवसांचा असतो. दुसरीकडे, उमरा त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही वेळी करता येतो. तो खूपच कमी असतो.
Umrah and Hajj
ESakal
अनेक कुटुंबांसाठी, उमराह करणे हे एक स्वप्न सत्यात उतरते. म्हणूनच भारतातील दुर्गम भागांसह जगभरातील लोक हजारो किलोमीटर प्रवास करून मक्काला जातात.
Umrah and Hajj
ESakal
उमराह करण्याचा उद्देश अल्लाहच्या जवळ जाणे, मागील पापांपासून आत्म्याला शुद्ध करणे आणि भक्तीने एक नवीन सुरुवात करणे आहे. अनेक यात्रेकरूंसाठी, उमरा हा जीवन बदलणारा अनुभव आहे.
Umrah and Hajj
ESakal
Death Penalty
ESakal