Vinayan Waghmare
संसद किंवा राज्य विधिमंडळात पक्षाची शिस्त व भूमिका राबवण्यासाठी नेमलेल्या पदाधिकाऱ्याला 'व्हीप' (प्रतोद) म्हणतात.
Whip
Sakal
महत्त्वाच्या विधेयकांवर किंवा ठरावांवर पक्षाच्या आमदारांना व खासदारांना सभागृहात हजर ठेवणे आणि पक्षाच्या भूमिकेनुसार मतदान करण्यास सांगणे हे त्याचे मुख्य काम असते.
Whip
Sakal
सदस्यांना महत्त्वाच्या कामकाजाची किंवा मतदानाची माहिती देण्यासाठी हा आदेश दिला जातो; यात मतदानाची सक्ती सहसा नसते.
Whip
Sakal
महत्त्वाच्या प्रसंगी पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याचे दर्शवणारा हा अधिक ठोस आदेश असतो.
Whip
Sakal
हा सर्वात महत्त्वाचा आदेश मानला जातो; यात सदस्यांनी हजर राहून पक्षाच्या धोरणानुसारच मतदान करणे बंधनकारक असते.
Whip
Sakal
थ्री-लाइन व्हीप डावलून पक्षाच्या विरोधात मतदान केल्यास पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता असते.
Whip
Sakal
पक्षाने आधीच मुभा दिली असेल किंवा नंतर माफी दिली असेल तर कारवाईचे नियम वेगळे असू शकतात; अंतिम निकष कायद्यानुसार ठरतात.
Whip
Sakal
संसदीय कामकाजातील 'व्हीप'ची ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली? तुमचे मत खाली नक्की कळवा आणि ही वेब स्टोरी शेअर करा!
Whip
Sakal
Doomscrolling
Sakal