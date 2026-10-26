मुंगसाला सगळ्यात जास्त आनंद कधी मिळतो?

संतोष कानडे
मुंगूस हा अत्यंत चपळ आणि जिज्ञासू प्राणी असल्याने त्याला निसर्गात मुक्तपणे भटकायला आणि शोध घ्यायला खूप आवडते.
कडक उन्हाच्या वेळी किंवा सकाळच्या कोवळ्या उन्हात खडकांवर पहुडून 'सनबाथिंग' करताना मुंगूस सर्वात जास्त निवांत आणि आनंदी असतो.
स्वतःच्या सुरक्षित बिळात किंवा गुहेत आपल्या पिलांसोबत आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांसोबत मस्ती करताना मुंगूस मनापासून रमतो.
जमिनीतील माती उकरून त्यातून ताजे किडे, गांडूळ, पक्ष्यांची अंडी किंवा आवडते भक्ष्य शोधून काढण्यात त्याला मोठा थरार आणि आनंद मिळतो.
एखाद्या मोठ्या आणि विषारी सापावर यशस्वी मात करून शिकार केल्यानंतर मुंगसाचा आत्मविश्वास आणि उत्साह शिगेला पोहोचतो.
मुंगूस हा सामाजिक प्राणी असल्याने समूहातील इतर साथीदारांना प्रेमाने कुरवळणे आणि एकमेकांची त्वचा स्वच्छ करताना त्याला विशेष समाधान मिळते.
धोक्याचा इशारा मिळाल्यानंतर संकट टळल्यावर आणि परिसर सुरक्षित असल्याची खात्री झाल्यावर मुंगूस अगदी निर्धास्तपणे वावरतो.
कठीण कवचाची अंडी किंवा गोगलगाय खडकावर जोरात आपटून फोडण्यात आणि त्याचे अन्न खाण्यात त्याला विशेष समाधान मिळते.
पावसाळ्यानंतर माती मऊ झाल्यावर नवीन बिळे खोदणे आणि पालापाचोळ्यातून धावणे हा मुंगसाचा आवडता खेळ असतो.
पोटभर अन्न, जवळ असलेले कुटुंब आणि मुक्तपणे वावरता येणारा नैसर्गिक अधिवास हेच मुंगसाच्या खऱ्याखुऱ्या आनंदाचे रहस्य असते.
santra mosambi
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