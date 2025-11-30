लग्नापूर्वी मुलं गुगलवर काय सर्च करतात?

Shubham Banubakode

आर्थिक स्थैर्य

Savings आणि Investment वाढवण्यासाठी मुलं गुगलवर उपाय शोधताना दिसतात.

लग्नासाठी योग्य वय

"मी घाई तर करत नाहीये ना?" हा प्रश्न मुलांच्या मनात सतत घोळत असतो.

पत्नी जुळून घेईल का?

कुटुंबात सौहार्द राहण्यासाठी मुलं लेख शोधतात आणि उत्तरे मिळवतात.

रिलेशनशिप टिकेल ना?

नात्यांमधील तणाव पाहता नातं स्थिर राहील का, यावर ते सर्च करतात.

विभक्त होणार नाही ना?

विभक्त होण्याचं दडपण टाळण्यासाठी मुलं गुगलवर समाधान शोधतात.

फॅमिली प्लॅनिंग

Family Planning बद्दल योग्य वेळ आणि आरोग्यविषयक माहिती ते शोधतात.

वैवाहिक आयुष्यात समतोल

लग्नानंतर करिअरवर परिणाम होणार का—हा प्रश्न मुलांना सतावत राहतो.

विवाहानंतरचा मानसिक ताण

नातेसंबंध, जबाबदाऱ्या आणि जीवनशैली बदलांबद्दल मुलं गुगलवर मार्गदर्शन घेतात.

