लग्नापूर्वी मुलं गुगलवर काय सर्च करतात?

Shubham Banubakode
Savings आणि Investment वाढवण्यासाठी मुलं गुगलवर उपाय शोधताना दिसतात.
"मी घाई तर करत नाहीये ना?" हा प्रश्न मुलांच्या मनात सतत घोळत असतो.
कुटुंबात सौहार्द राहण्यासाठी मुलं लेख शोधतात आणि उत्तरे मिळवतात.
नात्यांमधील तणाव पाहता नातं स्थिर राहील का, यावर ते सर्च करतात.
विभक्त होण्याचं दडपण टाळण्यासाठी मुलं गुगलवर समाधान शोधतात.
Family Planning बद्दल योग्य वेळ आणि आरोग्यविषयक माहिती ते शोधतात.
लग्नानंतर करिअरवर परिणाम होणार का—हा प्रश्न मुलांना सतावत राहतो.
नातेसंबंध, जबाबदाऱ्या आणि जीवनशैली बदलांबद्दल मुलं गुगलवर मार्गदर्शन घेतात.
