बँकेचे लॉकर कशापासून बनवले जातात... दरोड्यानंतरही ते सहजपणे का उघडता येत नाहीत?

Mansi Khambe

बँकेचे लॉकर

बँकेचे तिजोरी कक्ष, किंवा सेफ डिपॉझिट लॉकर, ही अशी सुरक्षित ठिकाणे आहेत जिथे ग्राहक त्यांच्या मौल्यवान वस्तू ठेवतात. ते बँकिंग रचनेचा एक अविभाज्य भाग आहेत.

Bank Lockers Safety

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ESakal

सुरक्षा

पण असा प्रश्न निर्माण होतो की, बँकेचे लॉकर किती सुरक्षित असतात? जर गुन्हेगारांनी लॉकर चोरला किंवा त्याची चोरी केली तर काय होईल? चला, हे लॉकर कशाचे बनलेले असतात आणि ते उघडणे किंवा फोडणे इतके कठीण का असते, हे जाणून घेऊया.

Bank Lockers Safety

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ESakal

लॉकर उघडणे अशक्य

बँकेचे लॉकर प्रामुख्याने उच्च-सुरक्षा असलेल्या भागांमध्ये, मजबूत तिजोरी कक्षांमध्ये ठेवलेले असतात. जरी चोरांनी एखादा लॉकर चोरण्यात यश मिळवले, तरी तो उघडणे अशक्य असते.

Bank Lockers Safety

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ESakal

कारण

याचे कारण असे की, हे लॉकर दुहेरी नियंत्रण प्रणालीने (dual control system) बंद केलेले असतात. याचा अर्थ, ते एकाच वेळी उघडण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या चाव्यांची आवश्यकता असते.

Bank Lockers Safety

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ESakal

मास्टर की

तसेच या लॉकरची एक मास्टर की असते, जी बँकेच्या अधिकाऱ्याकडे असते. तर दुसरी चावी ग्राहकाकडे असते, जिला ग्राहक चावी म्हणून ओळखले जाते. जोपर्यंत दोन्ही चाव्या एकत्र वापरल्या जात नाहीत, तोपर्यंत ते उघडणे अशक्य असते.

Bank Lockers Safety

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ESakal

प्रणाली

याशिवाय, त्यात टाइम लॉक आणि बायोमेट्रिक प्रणाली देखील असते.

Bank Lockers Safety

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ESakal

लॉकर कशाचे बनले जाते?

लॉकर अतिशय कठीण आणि मजबूत स्टीलपासून बनवलेले असते. याला आरएसएस (RSS) मटेरियल म्हणजेच रीइन्फोर्स्ड स्टेनलेस स्टील म्हणतात.

Bank Lockers Safety

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ESakal

सर्वात कठीण धातू

याशिवाय, त्यात मजबूत ॲल्युमिनियम आणि हार्डन्ड स्टीलसुद्धा मिसळलेले असते. हा धातू सर्वात कठीण स्टील आणि लोखंडापेक्षा अनेक पटींनी अधिक मजबूत असतो.

Bank Lockers Safety

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ESakal

नवीन बुट आणि बाटल्यांमध्ये असणाऱ्या लहान पाकिटात काय असतं?

Silica gel

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ESakal

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