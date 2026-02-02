संसदेच्या कामकाजादरम्यान बोलणाऱ्या खासदारांना कोणती शिक्षा होते? नेमका नियम काय?

Mansi Khambe

संसद

सभागृहात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा संभाषण करणाऱ्या, घोषणाबाजी करणाऱ्या किंवा संसदेत व्यत्यय आणणाऱ्या खासदारांवर काय कारवाई करता येईल याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात.

MP speaking out of turn Punishment

|

ESakal

लोकसभा आणि राज्यसभा अध्यक्ष

संसदीय नियमांनुसार, लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष यांना सभागृहाचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

MP speaking out of turn Punishment

|

ESakal

वारंवार व्यत्यय

जर एखादा खासदार सभापतींच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत असेल किंवा वारंवार व्यत्यय आणत असेल, तर पीठासीन अधिकारी त्यांना इशारा देऊ शकतात किंवा पुढील कारवाई करू शकतात.

MP speaking out of turn Punishment

|

ESakal

गैरवर्तन

जर एखादा खासदार सतत बोलत असेल, घोषणाबाजी करत असेल किंवा कामकाजात जाणूनबुजून व्यत्यय आणत असेल तर ते गैरवर्तन मानले जाते.

MP speaking out of turn Punishment

|

ESakal

निर्देश

अशा प्रकरणांमध्ये, खासदाराला सभागृहाबाहेर जाण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात किंवा शिस्त पाळण्याची ताकीद दिली जाऊ शकते.

MP speaking out of turn Punishment

|

ESakal

गोंधळ

नियमांचे सतत उल्लंघन केल्याबद्दल किंवा संसदेत गोंधळ निर्माण केल्याबद्दल खासदाराला निलंबित केले जाऊ शकते. निलंबनाचा कालावधी सहसा उर्वरित अधिवेशनासाठी असतो.

MP speaking out of turn Punishment

|

ESakal

बैठका

निलंबित खासदार सभागृहात बसू शकत नाही, प्रश्न विचारू शकत नाही किंवा समितीच्या बैठकांमध्ये भाग घेऊ शकत नाही. ही संसदेतील सर्वात कठोर शिक्षेपैकी एक मानली जाते.

MP speaking out of turn Punishment

|

ESakal

संसदीय कामकाज मंत्री

संसदेत कामकाज सुरू करण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. परंतु खासदाराला निलंबित करण्याचा अंतिम निर्णय सभागृह घेते. संसदीय कामकाज मंत्री किंवा दुसरा मंत्री या संदर्भात प्रस्ताव मांडतात.

MP speaking out of turn Punishment

|

ESakal

खासदाराचे वर्तन

ज्यासाठी सभागृहाची मंजुरी आवश्यक असते. जर एखाद्या खासदाराचे वर्तन सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवत असेल किंवा वारंवार कामकाजात व्यत्यय आणत असेल.

MP speaking out of turn Punishment

|

ESakal

भंगाचा आरोप

तर त्यांच्यावर विशेषाधिकार भंगाचा आरोप देखील लावला जाऊ शकतो. अशा प्रकरणांची विशेषाधिकार समिती चौकशी करते आणि त्यानंतर सभागृह ठरवते की कोणती शिक्षा ठोठावायची.

MP speaking out of turn Punishment

|

ESakal

खेळात पदके देण्याची परंपरा कुणी आणि कधी सुरू केली? प्राचीन काळात विजेत्यांचा सन्मान कसा व्हायचा? वाचा...

Medals History

|

ESakal

येथे क्लिक करा