खेळात पदके देण्याची परंपरा कुणी आणि कधी सुरू केली? प्राचीन काळात विजेत्यांचा सन्मान कसा व्हायचा? वाचा...

Mansi Khambe
पदके हे खेळांमध्ये यशाचे सर्वात महत्त्वाचे प्रतीक आहेत. परंतु पदके देण्याची परंपरा नेहमीच अस्तित्वात नव्हती. खेळांमध्ये पदके देण्याची पद्धत प्रत्यक्षात एक आधुनिक शोध आहे.
त्याची मुळे १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ऑलिंपिक खेळ पुन्हा सुरू होण्यापासून सुरू झाली आहेत. पदके देण्याची परंपरा अधिकृतपणे १८९६ च्या अथेन्स ऑलिंपिकमध्ये सुरू झाली.
जी पहिली आधुनिक ऑलिंपिक स्पर्धा होती. ही पद्धत आजच्या पद्धतीपेक्षा खूपच वेगळी होती. या पहिल्या स्पर्धेत सुवर्णपदके नव्हती.
त्याऐवजी प्रथम क्रमांकाला रौप्य पदक, ऑलिव्ह शाखा आणि डिप्लोमा देण्यात आला. दुसऱ्या क्रमांकाला तांबे किंवा कांस्य पदक देण्यात आले. तिसऱ्या क्रमांकाला काहीही मिळाले नाही.
७७६ ईसापूर्व सुरू झालेल्या प्राचीन ऑलिंपिक खेळांमध्ये कोणतेही पदक नव्हते. विजेत्यांना ऑलिव्ह पुष्पहार अर्पण केले जात होते. ग्रीक संस्कृतीत हे सन्मान, शांती आणि दैवी कृपेचे एक शक्तिशाली प्रतीक होते.
सार्वजनिक मान्यता आणि आजीवन प्रतिष्ठा भौतिक बक्षिसांपेक्षा खूप जास्त महत्त्वाची होती. १९०४ च्या सेंट लुईस ऑलिंपिकमध्ये अमेरिकेत ही त्रिस्तरीय पदक प्रणाली कायमची सुरू करण्यात आली.
त्यानंतर हे स्वरूप जगभरात स्वीकारले गेले. स्पर्धात्मक खेळांसाठी ते मानक बनले. नंतर आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीने १८९६ आणि १९०० च्या खेळांच्या विजेत्यांना सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्य पदके दिली.
आधुनिक ऑलिंपिक पदकाची परंपरा फ्रेंच शिक्षक पियरे डी कुबर्टिन यांना दिली जाते. ज्यांनी ऑलिंपिक खेळांचे पुनरुज्जीवन केले आणि आयओसीची स्थापना केली.
त्यांच्या दृष्टिकोनातून प्राचीन ग्रीक आदर्शांना आधुनिक स्पर्धेशी जोडले गेले. पहिले ऑलिंपिक पदके प्रसिद्ध फ्रेंच शिल्पकार ज्युल्स-क्लेमेंट चॅप्लिन यांनी डिझाइन केली होती. या धातूंची निवड योगायोग नव्हता.
ग्रीक पौराणिक कथेनुसार, हा क्रम मानवतेच्या युगांचे प्रतिनिधित्व करतो, सुवर्णयुग, रौप्ययुग आणि कांस्ययुग. सुवर्णयुग शांती आणि परिपूर्णता दर्शवते. रौप्ययुग अधोगती दर्शवते आणि कांस्ययुग संघर्ष दर्शवते.
