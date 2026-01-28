महाराष्ट्रात राजकीय दुखवटा जाहीर; कोणत्या गोष्टींवर बंदी असते? नियम मोडल्यास काय शिक्षा आहे? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

अजित पवार

महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी संबंधित एका मोठ्या आणि धक्कादायक बातमीने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याचे वृत्त आहे.

Maharashtra Political Mourning

|

ESakal

राजकीय दुखवटा

अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्रात तीन दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. तर राज्य शोक म्हणजे काय? कोणते निर्बंध लादले जातात? नियमांचे उल्लंघन केल्यास काय शिक्षा होते?

Maharashtra Political Mourning

|

ESakal

शोक

राज्य शोक म्हणजे एखाद्या प्रमुख व्यक्तीच्या निधनानंतर सरकारकडून अधिकृतपणे शोक व्यक्त केला जातो. हा शोक संपूर्ण देश किंवा एकाच राज्यापुरता मर्यादित असू शकतो.

Maharashtra Political Mourning

|

ESakal

कालावधी

राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा माजी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या निधनानंतर सामान्यतः देशभरात राष्ट्रीय शोक जाहीर केला जातो. राज्य शोकांचा कालावधी सरकार ठरवते.

Maharashtra Political Mourning

|

ESakal

शोक

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री किंवा राज्यातील इतर कोणत्याही प्रमुख किंवा आदरणीय व्यक्तीच्या निधनानंतर राज्य पातळीवर सामान्यतः राज्य शोक जाहीर केला जातो.

Maharashtra Political Mourning

|

ESakal

नियम

या काळात विशिष्ट नियम लागू होतात. जसे की सरकारी इमारती, सचिवालय, विधानसभा आणि इतर महत्त्वाच्या कार्यालयांवर राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर फडकवणे.

Maharashtra Political Mourning

|

ESakal

कार्यक्रम

कोणतेही अधिकृत समारंभ, उत्सव किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जात नाहीत. सरकारी पातळीवर मनोरंजन कार्यक्रम रद्द केले जातात. फक्त आवश्यक आणि आवश्यक सरकारी कामे केली जातात.

Maharashtra Political Mourning

|

ESakal

सुट्टी

शोक काळात शाळा, महाविद्यालये किंवा कार्यालये बंद ठेवणे बंधनकारक नाही. १९९७ च्या भारत सरकारच्या नियमांनुसार, राज्य शोक काळात सार्वजनिक सुट्टी अनिवार्य नाही.

Maharashtra Political Mourning

|

ESakal

निधन

राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान पदावर असताना निधन झाल्यासच सुट्टी जाहीर केली जाते. राज्य सरकारे इच्छित असल्यास शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी कार्यालयांसाठी सुट्टी जाहीर करू शकतात.

Maharashtra Political Mourning

|

ESakal

भारतीय ध्वज संहिता

हे पूर्णपणे राज्य सरकारच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. राज्य शोकादरम्यान, भारतीय ध्वज संहिता पाळली पाहिजे.

Maharashtra Political Mourning

|

ESakal

दंड

जो कोणी जाणूनबुजून राष्ट्रध्वज नियमांचे उल्लंघन करतो, प्रतिबंधित कार्यक्रम आयोजित करतो किंवा सरकारी आदेशांचे उल्लंघन करतो त्याला कायदेशीर कारवाई, दंड किंवा इतर दंड होऊ शकतो.

Maharashtra Political Mourning

|

ESakal

प्राणी देखील म्हातारे होतात, मग त्यांचे दात का पडत नाहीत? जाणून घ्या कारण...

Animals teeth

|

ESakal

येथे क्लिक करा