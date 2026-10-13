हत्ती उडी का मारू शकत नाही? वजन नाही तर 'हे' आहे खरं कारण

Yashwant Kshirsagar
हत्तींना जंगलातील सर्वात शक्तिशाली प्राणी मानले जाते, तर सिंहाला ‘जंगलाचा राजा’ म्हटले जाते. त्यांच्या प्रचंड आकारामुळे इतर जवळपास सर्वच प्राणी धास्तावतात.
Why Elephants Cannot Jump
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हत्तींमध्ये वास घेण्याची उत्कृष्ट क्षमता, लांब सोंड आणि गुंतागुंतीचे सामाजिक जीवन यासारखी अनोखी वैशिष्ट्ये आहेत. तरीही एक मोठा आश्चर्यकारक तथ्य आहे.
Why Elephants Cannot Jump
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होय, हे पूर्णपणे खरे आहे. जगातील सर्वात मोठा भूमीवरील प्राणी असूनही हत्ती उडी मारू शकत नाहीत. यामागे वैज्ञानिक कारणे आहेत.
Why Elephants Cannot Jump
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हत्तींच्या पायांचे स्नायू तुलनेने कमकुवत असतात. त्यामुळे शरीराचे प्रचंड वजन उचलून उडी मारणे त्यांना शक्य होत नाही.
Why Elephants Cannot Jump
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इतर प्राण्यांसारखी घोट्यांमध्ये लवचिकता हत्तींमध्ये नसते. यामुळे उडी मारण्यासाठी आवश्यक असणारी स्प्रिंग-सारखी हालचाल होऊ शकत नाही.
Why Elephants Cannot Jump
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हत्तींचे शरीराचे वजन अत्यंत जास्त असते. या वजनाने उडी मारल्यास हाडे आणि सांध्यांवर प्रचंड ताण येतो, ज्यामुळे उडी अशक्य होते.
Why Elephants Cannot Jump
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अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे की हत्ती ताशी १५ मैलांपेक्षा (सुमारे २४ किमी/तास) जास्त वेगाने हालचाल करू शकत नाहीत. त्यांची चालही संथच असते.
Why Elephants Cannot Jump
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जॉन हचिन्सन यांच्या मते उडी न मारण्याची क्षमता प्रत्यक्षात फायदेशीर आहे. उडी मारल्याने गंभीर दुखापत होऊ शकते.
Why Elephants Cannot Jump
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लहान प्राणी जीव वाचवण्यासाठी उडी मारतात, पण हत्तीचा प्रचंड आकारच त्याच्या संरक्षणासाठी पुरेसा असतो. त्यामुळे त्याला उडी मारण्याची गरजच भासत नाही.
Why Elephants Cannot Jump
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Why JCB Is Yellow
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