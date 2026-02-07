बीएमसीच्या महापौरपदी निवड झालेल्या रितू तावडे आहेत तरी कोण? जाणून घ्या त्यांचा राजकीय प्रवास

महापौर

मुंबईकरांना अखेर त्यांचा नवा महापौर मिळाला आहे. भारतीय जनता पक्षाने मुंबई महापौरपदासाठी ज्येष्ठ नेत्या आणि नगरसेविका रितू तावडे यांचे नाव जाहीर केले आहे.

अमित साटम

भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी याची औपचारिक घोषणा केली. उपमहापौरपद शिवसेनेकडे गेले असून, त्यांनी संजय शंकर घाडी यांना उपमहापौरपदाचे उमेदवार म्हणून उमेदवारी दिली आहे.

रितू तावडे

मात्र रितू तावडे नेमक्या कोण आहेत, आता अनेकांना प्रश्न पडला आहे. त्यांच्याबद्दल माहिती समोर आली आहे.

रितू तावडे कोण आहेत?

रितू तावडे या भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेविका मानल्या जातात. पक्ष आणि संघटनेतील त्यांचा व्यापक अनुभव पाहता त्या आधीच महापौरपदासाठी एक प्रबळ दावेदार मानल्या जात होत्या.

भाजपचा महापौर

म्हणूनच पक्षाने त्यांची महापौरपदासाठी निवड केली आहे. मुंबईत भाजपचा महापौर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. २०१२ मध्ये तावडे यांनी प्रभाग क्रमांक १२७ जिंकून महापालिकेच्या राजकारणात प्रवेश केला.

प्रभाग क्रमांक १३२

त्यानंतर २०१७ मध्ये त्या पहिल्यांदाच घाटकोपरच्या प्रभाग क्रमांक १२१ मधून निवडून आल्या. अलिकडच्या २०२५ च्या निवडणुकीत त्या पुन्हा प्रभाग क्रमांक १३२ मधून विजयी झाल्या.

नगरसेविका

रितू तावडे या घाटकोपरमधील प्रभाग १३२ मधून दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या नगरसेविका आहेत. नागरी समस्या हाताळताना नागरिकांशी संवाद साधण्याच्या त्यांच्या क्षमतेसाठी पक्षात त्या ओळखल्या जातात.

मराठा

मराठा समाजातील असूनही, त्यांनी गुजराती मतदारांचे वर्चस्व असलेल्या प्रभागातून विजय मिळवला, हा घटक त्यांच्या सुलभतेचा आणि स्थानिक संबंधाचा पुरावा म्हणून नेत्यांनी दिला आहे.

सक्रिय

भाजप नेत्यांनुसार, त्या तळागाळात सक्रिय आहेत. सार्वजनिक समस्या हाताळण्यास सोयीस्कर आहेत महानगरपालिकेतील त्यांच्या कार्यकाळात, रितू तावडे यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा म्हणूनही काम केले.

प्रभावी नेतृत्व

शिक्षणाशी संबंधित विषयांवरील त्यांचे काम महत्त्वपूर्ण मानले जाते. भाजप नेतृत्वाचा असा विश्वास आहे की, रितू तावडे यांचा अनुभव आणि संघटनात्मक क्षमता मुंबईला मजबूत आणि प्रभावी नेतृत्व प्रदान करेल. म्हणूनच महापौरपदासाठी त्यांचे नाव पुढे करण्यात आले आहे.

