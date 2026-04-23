खानच्या भेटीला जाताना शिवरायांनी कोणता पोशाख घातला होता? कशी लपवली होती शस्त्रे ?

सूरज यादव
प्रतापगडाच्या पायथ्याला छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफझलखानाची भेट १० नोव्हेंबर १६५९ रोजी झाली होती.
स्वराज्यावर चालून आलेल्या अफझल खानाने भेटीवेळी कपटाने वार करण्याचा प्रयत्न केला. पण शिवरायांनी वाघनखांनी त्याचा वध केला.
Shivaji Maharaj Afzal Khan
अफझलखानाच्या वधामुळे मराठ्यांनी आदिलशहाचा प्रतापगडच्या लढाईत पराभव केला. यानंतर मराठा साम्राज्याचा पाया आणखी भक्कम झाला.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफझल खान यांच्या भेटीच्या तयारीचे वर्णन अनेक ऐतिहासिक दस्ताऐवजात आढळतं.
शिवाजी महाराजांनी अफझलखानाच्या भेटीसाठी जाताना खास असा पोषाख केला होता.अंगात कवच घातले त्यावर जरीची कुडती घातली.
शिवरायांनी डोक्याला मंदिल बांधलेलं तर हातात एक बिचवा आणि वाघनखं चढवली होती.याच वाघनखांनी अफझलखानाचा कोथळा बाहेर काढला होता.
छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत सरदार जिवा महाला होते. त्यांच्याकडे एक पट्टा, फिरंग आणि ढाल होती.
अफझलखान दगाफटका करण्याच्या इराद्यानेच आला होता. त्यानं गुप्त कट्यार कंबरेत खोवली होती. शिवाय तलवारही जवळ होती.
