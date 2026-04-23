खानच्या भेटीला जाताना शिवरायांनी कोणता पोशाख घातला होता? कशी लपवली होती शस्त्रे ?

सूरज यादव

प्रतापगड

प्रतापगडाच्या पायथ्याला छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफझलखानाची भेट १० नोव्हेंबर १६५९ रोजी झाली होती.

अफझलखान भेट

स्वराज्यावर चालून आलेल्या अफझल खानाने भेटीवेळी कपटाने वार करण्याचा प्रयत्न केला. पण शिवरायांनी वाघनखांनी त्याचा वध केला.

प्रतापगड लढाई

अफझलखानाच्या वधामुळे मराठ्यांनी आदिलशहाचा प्रतापगडच्या लढाईत पराभव केला. यानंतर मराठा साम्राज्याचा पाया आणखी भक्कम झाला.

भेटीचं वर्णन

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफझल खान यांच्या भेटीच्या तयारीचे वर्णन अनेक ऐतिहासिक दस्ताऐवजात आढळतं.

शिवरायांचा पोषाख

शिवाजी महाराजांनी अफझलखानाच्या भेटीसाठी जाताना खास असा पोषाख केला होता.अंगात कवच घातले त्यावर जरीची कुडती घातली.

वाघनखं

शिवरायांनी डोक्याला मंदिल बांधलेलं तर हातात एक बिचवा आणि वाघनखं चढवली होती.याच वाघनखांनी अफझलखानाचा कोथळा बाहेर काढला होता.

जिवा महाला

छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत सरदार जिवा महाला होते. त्यांच्याकडे एक पट्टा, फिरंग आणि ढाल होती.

खानाचा पोषाख

अफझलखान दगाफटका करण्याच्या इराद्यानेच आला होता. त्यानं गुप्त कट्यार कंबरेत खोवली होती. शिवाय तलवारही जवळ होती.

