निरोगी आरोग्यासाठी कोलेस्टेरॉलचं सर्वसाधारण प्रमाण किता असावं?

Anushka Tapshalkar

कोलेस्ट्रॉल का महत्त्वाचे आहे?

कोलेस्ट्रॉल शरीरासाठी आवश्यक असले तरी त्याचे प्रमाण वाढल्यास हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो.

Cholesterol Levels

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एकूण कोलेस्ट्रॉल (Total Cholesterol)

निरोगी प्रौढांमध्ये एकूण कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dL पेक्षा कमी असणे आदर्श मानले जाते.

Cholesterol Levels

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LDL म्हणजे ‘बॅड’ कोलेस्ट्रॉल

LDL चे प्रमाण 100 mg/dL पेक्षा कमी असावे. हे वाढल्यास धमन्यांमध्ये प्लाक साचू शकतो.

Lower LDL Cholesterol

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HDL म्हणजे ‘गुड’ कोलेस्ट्रॉल

HDL चे प्रमाण 60 mg/dL किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे फायदेशीर ठरते. हे हृदयाचे संरक्षण करण्यास मदत करते.

High HDL Cholesterol

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ट्रायग्लिसराइड्स किती असावेत?

ट्रायग्लिसराइड्सची पातळी 150 mg/dL पेक्षा कमी असणे योग्य मानले जाते.

Triglicerides

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LDL जास्त का धोकादायक?

LDL वाढल्यास रक्तवाहिन्या अरुंद होतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो.

Why LDL Risky

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प्रत्येकासाठी लक्ष्य वेगळे असू शकते

मधुमेह, उच्च रक्तदाब, धूम्रपान किंवा हृदयविकाराचा इतिहास असल्यास डॉक्टर तुमच्यासाठी अधिक कमी LDL चे लक्ष्य ठरवू शकतात.

Cholesterol Levels

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हिमोग्लोबिनचे सर्वसाधारण प्रमाण किती असावे?

Hemoglobin Levels | sakal
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