निरोगी आरोग्यासाठी कोलेस्टेरॉलचं सर्वसाधारण प्रमाण किता असावं?

Anushka Tapshalkar
कोलेस्ट्रॉल शरीरासाठी आवश्यक असले तरी त्याचे प्रमाण वाढल्यास हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो.
Cholesterol Levels
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निरोगी प्रौढांमध्ये एकूण कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dL पेक्षा कमी असणे आदर्श मानले जाते.
Cholesterol Levels
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LDL चे प्रमाण 100 mg/dL पेक्षा कमी असावे. हे वाढल्यास धमन्यांमध्ये प्लाक साचू शकतो.
Lower LDL Cholesterol
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HDL चे प्रमाण 60 mg/dL किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे फायदेशीर ठरते. हे हृदयाचे संरक्षण करण्यास मदत करते.
High HDL Cholesterol
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ट्रायग्लिसराइड्सची पातळी 150 mg/dL पेक्षा कमी असणे योग्य मानले जाते.
Triglicerides
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LDL वाढल्यास रक्तवाहिन्या अरुंद होतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो.
Why LDL Risky
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मधुमेह, उच्च रक्तदाब, धूम्रपान किंवा हृदयविकाराचा इतिहास असल्यास डॉक्टर तुमच्यासाठी अधिक कमी LDL चे लक्ष्य ठरवू शकतात.
Cholesterol Levels
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