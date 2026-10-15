वीज मीटर अचानक वेगाने चालू लागले, तर काय करावे?

Mansi Khambe
'कधीकधी, घरातील विजेचा वापर सारखाच राहिला तरी, बिल अचानक वाढल्याचे दिसून येते. यामुळे अनेकांना मीटर खराब असल्याचा संशय येतो.
Electricity Meter Running Fast
ESakal
तथापि, वाढलेल्या वीज बिलासाठी खराब मीटर हे एकमेव कारण नाही. एसी, गीझर विद्युत उपकरणांचा अतिवापर, उपकरणातील बिघाड किंवा बिलावरील चुकीचे वाचन ही देखील कारणे असू शकतात.
Electricity Meter Running Fast
ESakal
जर तुमच्या लक्षात आले की मीटर नेहमीपेक्षा जास्त वेगाने फिरत आहे, तर मीटरवर दर्शविलेले एकक (kWh) लिहून घ्या किंवा त्याचा फोटो काढा. काही तासांनंतर फरक पाहण्यासाठी पुन्हा एकक तपासा.
Electricity Meter Running Fast
ESakal
या दरम्यान, घरात वापरल्या जाणाऱ्या विद्युत उपकरणांकडेही लक्ष द्या. जर एसी, गीझर, वॉटर मोटर किंवा इतर जास्त शक्तीची उपकरणे चालू असतील, तर मीटरचे वाचन वेगाने वाढू शकते.
Electricity Meter Running Fast
ESakal
बिल
केवळ मीटरचा दिवा चमकणे किंवा डिस्प्ले बदलणे हे मीटर खराब असल्याचे निश्चित लक्षण असू शकत नाही. तुमच्या वीज बिलाची मागील महिन्यांच्या बिलांशी तुलना करा.
या महिन्यात विजेचे किती युनिट वापरले गेले? एसी किंवा गिझर पूर्वीपेक्षा जास्त वेळा चालले का? बिलातील विजेचा दर किंवा इतर कोणतेही शुल्क बदलले आहे का? मीटर रीडिंग योग्यरित्या नोंदवले आहे का?
Electricity Meter Running Fast
ESakal
जर तुमच्या घरातील विजेचा वापर सारखाच राहत असेल, परंतु तुमच्या मीटरचे रीडिंग असामान्यपणे वाढत असेल, तर तुमच्या वीज वितरण कंपनीकडे (DISCOM) तक्रार दाखल करा.
Electricity Meter Running Fast
ESakal
मीटर जलद गतीने फिरत असल्याचा तुम्हाला संशय असल्यास, ते स्वतःहून बंद करू नका किंवा इलेक्ट्रिशियनकडून त्यात बदल करून घेऊ नका. यामुळे विजेचा धक्का लागू शकतो.
Electricity Meter Running Fast
ESakal
जर मीटरमधून जळल्याचा वास येत असेल, ठिणग्या पडत असतील, तर त्यापासून दूर राहा आणि तातडीने वीज कंपनीशी संपर्क साधा.
Electricity Meter Running Fast
ESakal
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ESakal