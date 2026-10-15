जेलमध्ये कैद्यांची पूर्ण कपडे काढून तपासणी का केली जाते? कारण जाणून घ्या

Mansi Khambe

तपासणी

जेलमध्ये कैद्याला अधिकृतपणे प्रवेश देण्यापूर्वी त्याचे पूर्ण कपडे काढून तपासणी केली जाते.

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स्ट्रिप सर्च

ही एक सुरक्षा आणि कायदेशीर प्रक्रिया असून या प्रक्रियेला 'स्ट्रिप सर्च' म्हटले जाते. पण असे का केले जाते? यामागचं कारण जाणून घ्या.

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प्रतिबंधित वस्तू शोधणे

मोबाईल, सिमकार्ड, अमली पदार्थ, ब्लेड किंवा इतर धोकादायक वस्तू जेलमध्ये नेल्या जाऊ नयेत, यासाठी तपासणी केली जाते.

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जेलमधील सुरक्षा राखणे

कैद्यांकडून स्वतःला किंवा इतरांना इजा पोहोचवण्यासाठी वापरता येतील अशा वस्तू आत नेल्या जाण्याचा धोका कमी करणे.

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लपवलेल्या वस्तू शोधणे

कपड्यांच्या शिवणीत, खिशांत किंवा शरीरावर लपवलेल्या प्रतिबंधित वस्तू शोधण्यासाठी अधिक सखोल तपासणी केली जाऊ शकते.

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वैद्यकीय तपासणी

प्रवेशाच्या वेळी कैद्यांची ओळख, वैयक्तिक वस्तू आणि आवश्यक आरोग्यविषयक बाबींची नोंद केली जाऊ शकते.

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जेलमध्ये नियमांची अंमलबजावणी

प्रत्येक कैद्याकडे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तपासणी करून प्रतिबंधित वस्तू आत जाणार नाहीत, याची खात्री करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

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