जेलमध्ये कैद्यांची पूर्ण कपडे काढून तपासणी का केली जाते? कारण जाणून घ्या

Mansi Khambe
जेलमध्ये कैद्याला अधिकृतपणे प्रवेश देण्यापूर्वी त्याचे पूर्ण कपडे काढून तपासणी केली जाते.
Strip search
ESakal
ही एक सुरक्षा आणि कायदेशीर प्रक्रिया असून या प्रक्रियेला 'स्ट्रिप सर्च' म्हटले जाते. पण असे का केले जाते? यामागचं कारण जाणून घ्या.
Strip search
ESakal
मोबाईल, सिमकार्ड, अमली पदार्थ, ब्लेड किंवा इतर धोकादायक वस्तू जेलमध्ये नेल्या जाऊ नयेत, यासाठी तपासणी केली जाते.
Strip search
ESakal
कैद्यांकडून स्वतःला किंवा इतरांना इजा पोहोचवण्यासाठी वापरता येतील अशा वस्तू आत नेल्या जाण्याचा धोका कमी करणे.
Strip search
ESakal
कपड्यांच्या शिवणीत, खिशांत किंवा शरीरावर लपवलेल्या प्रतिबंधित वस्तू शोधण्यासाठी अधिक सखोल तपासणी केली जाऊ शकते.
Strip search
ESakal
प्रवेशाच्या वेळी कैद्यांची ओळख, वैयक्तिक वस्तू आणि आवश्यक आरोग्यविषयक बाबींची नोंद केली जाऊ शकते.
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ESakal
प्रत्येक कैद्याकडे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तपासणी करून प्रतिबंधित वस्तू आत जाणार नाहीत, याची खात्री करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
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ESakal
Dolphin Intelligence
ESakal