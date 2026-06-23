वय 40 पेक्षा जास्त असलेल्यांची रक्तातील साखरेची पातळी किती असावी?

Aarti Badade
वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर शरीरात होणाऱ्या अनेक अंतर्गत बदलांमुळे रक्तातील साखर कमी-जास्त होऊन मधुमेहाचा (Diabetes) धोका मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.
Normal blood sugar level at age 40
Sakal
सलग ८ ते १२ तास काहीही न खाता सकाळी तपासणी केल्यास रक्तातील साखरेची सामान्य पातळी ७० ते ९९ mg/dL दरम्यान असणे आवश्यक आहे.
Normal blood sugar level at age 40
Sakal
दुपारचे किंवा रात्रीचे जेवण झाल्यानंतर दोन तासांनी रक्तातील साखरेची पातळी १४० mg/dL पेक्षा कमी असणे आरोग्यासाठी सुरक्षित मानले जाते.
Normal blood sugar level at age 40
Sakal
जर तुमची उपाशीपोटी साखर १२६ mg/dL पेक्षा जास्त किंवा गेल्या ३ महिन्यांची सरासरी म्हणजेच HbA1c ६.५% च्या वर असेल तर तुम्हाला मधुमेह असू शकतो.
Normal blood sugar level at age 40
Sakal
कुटुंबामध्ये कोणाला मधुमेह, उच्च रक्तदाब किंवा महिलांना पीसीओएस (PCOS) चा त्रास असल्यास वयाच्या चाळीशीत साखरेची नियमित तपासणी करणे अनिवार्य आहे.
Normal blood sugar level at age 40
Sakal
वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, चाळीशीनंतर आहार नियंत्रण आणि रोजच्या व्यायामाच्या साहाय्याने रक्तातील साखर मर्यादेत ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
Normal blood sugar level at age 40
Sakal
वेब स्टोरीमधील माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित असून, साखरेची पातळी अचूक ठेवण्यासाठी नेहमी फॅमिली डॉक्टरांचा किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
Normal blood sugar level at age 40
Sakal
Health benefits of eating turmeric
Sakal