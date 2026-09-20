इंच टेप किंचित वाकलेला का असतो? कारण जाणून घ्या...

Mansi Khambe
कपडे शिवण्यासाठी, फर्निचरचे माप घेण्यासाठी किंवा एखाद्या वस्तूची लांबी मोजण्यासाठी, हा छोटा इंच टेप उपयोगी ठरते.
Measure Tape Curved Reason
ESakal
पण तुमच्या कधी लक्षात आले आहे का की स्टीलचा इंच टेप पूर्णपणे सरळ नसतो? तो वरच्या आणि खालच्या बाजूला किंचित वाकलेला दिसतो. यामागचं कारण जाणून घ्या.
Measure Tape Curved Reason
ESakal
वापरण्यास सोपे होण्यासाठी मुद्दाम इंच टेपचा किंचितसा भाग वाकवला जातो. जर तो सरळ असता, तर तो वारंवार वाकला असता.
Measure Tape Curved Reason
ESakal
टेपमधील हा किंचितसा बाक त्याला अधिक मजबुती आणि दृढता देतो. यामुळेच, जेव्हा तुम्ही टेप ओढता, तेव्हा तो कोणत्याही आधाराशिवाय काही अंतरापर्यंत सरळ राहू शकतो.
Measure Tape Curved Reason
ESakal
कागदाचा एखादा तुकडा सरळ धरून ताणण्याचा प्रयत्न केला, तर तो पटकन वाकेल. पण, जर तोच तुकडा थोडा वाकवला, तर तो पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत वाटेल.
Measure Tape Curved Reason
ESakal
जेव्हा टेप रोलमधून बाहेर काढला जातो, तेव्हा त्याचे वाकणे एक प्रकारचा आधार देते. याचा फायदा असा आहे की, प्रत्येक वेळी टेपला एखाद्या गोष्टीला पूर्णपणे चिकटवण्याची गरज नसते.
Measure Tape Curved Reason
ESakal
या डिझाइनचा आणखी एक फायदा म्हणजे, वाकलेला टेप पकडायला आणि वापरायला सोपा असतो. जर टेप पूर्णपणे सपाट असता, तर तो वाकवणे आणि हाताळणे अधिक कठीण झाले असते.
Measure Tape Curved Reason
Esakal
तसेच, जेव्हा तुम्ही टेप ओढता तो थोड्या अंतरापर्यंत सरळ राहतो, पण टेप सोडताच आपोआप वाकतो आणि बॉक्सच्या आत जातो. या टेपची रचना याच आकारात बसेल अशी केलेली असते.
Measure Tape Curved Reason
ESakal
इंच टेपमध्ये आत एक स्प्रिंग असते. जेव्हा तुम्ही टेप बाहेर काढता, तेव्हा या स्प्रिंगवर ताण येतो. तुम्ही लॉक सोडताच, स्प्रिंग टेपला मागे खेचते, आणि टेप गुंडाळून त्याच्या केसमध्ये ठेवला जातो.
Measure Tape Curved Reason
ESakal
टेपचा वक्र आकार देखील या प्रक्रियेत मदत करतो. तो सहजपणे दुमडला जातो आणि आतील लहान रोलवर परत गुंडाळला जातो.
Measure Tape Curved Reason
ESakal
हा वक्र आकार त्याला मजबूत, वापरण्यास सोपा आणि एका विशिष्ट अंतरासाठी स्वतःला टिकवून ठेवणारा बनवतो. याचा अर्थ असा की इंच टेपचे लहान डिझाइन ही चूक नसून, काळजीपूर्वक केलेल्या अभियांत्रिकीचे एक काम आहे.
Measure Tape Curved Reason
ESakal
Box Brown Colour
ESakal