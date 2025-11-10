Mansi Khambe
एडेलगिव्ह हुरुन इंडिया फिलँथ्रॉपी लिस्ट २०२५ जाहीर झाली आहे. या यादीनुसार, देशभरातील १९१ व्यक्तींनी यावर्षी एकूण १०,३८० कोटी रुपयांचे दान केले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत देशात दान करण्याची संस्कृती ८५ टक्क्यांनी वाढली आहे. तर, आज तुम्हाला सांगूया की भारतातील सर्वात मोठा दानशूर व्यक्ती कोण आहे?
हुरुन २०२५ नुसार, एचसीएल टेक्नॉलॉजीजचे संस्थापक शिव नाडर पुन्हा एकदा देशातील सर्वात मोठे दानशूर बनले आहेत. ८० वर्षीय या व्यक्तीने २०२५ मध्ये एकूण २,७०८ कोटी रुपयांचे दान केले.
म्हणजेच त्यांनी दररोज सरासरी ७.४ कोटी रुपयांचे दान केले. हे सलग चौथे वर्ष आहे जेव्हा शिव नाडर आणि त्यांच्या कुटुंबाला भारतातील सर्वात मोठे परोपकारी म्हणून स्थान देण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यांच्या देणग्यांमध्ये २६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यांनी शिव नाडर फाउंडेशनद्वारे त्यांच्या संपत्तीचा बहुतांश भाग शिक्षण, कला आणि सांस्कृतिक उपक्रमांवर खर्च केला आहे.
दानशूर देणगीच्या या यादीत मुकेश अंबानी दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. २०२५ मध्ये, मुकेश अंबानी यांनी ६२६ कोटी रुपये दान केले.
त्यांनी शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास आणि महिला सक्षमीकरण यासारख्या क्षेत्रात योगदान दिले. मुकेश अंबानींच्या देणग्याही दरवर्षी वाढत आहेत.
या वर्षी देणग्यांच्या बाबतीत बजाज कुटुंब तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यांनी एकूण ₹४४६ कोटी देणगी दिली, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २७ टक्के जास्त आहे.
बजाज कुटुंबाने शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रात दीर्घकाळ काम केले आहे. हुरुन २०२५ च्या यादीत ४४० कोटीदेणगी देणारे कुमार मंगलम बिर्ला चौथ्या क्रमांकावर आहेत.
३८६ कोटी (यूएस $१.८ अब्ज) देणगी देणारे गौतम अदानी पाचव्या क्रमांकावर आहेत, त्यांनी ₹३८६ कोटी (यूएस $१.७ अब्ज) देणगी दिली आहे. जी गेल्या वर्षीपेक्षा १७ टक्के जास्त आहे.
