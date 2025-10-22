दिवाळी पाडव्याला चुकूनही खरेदी करा नका 'या' 5 वस्तु, नाहीतर घरी येईल दारिद्र्य अन् नकारात्मक ऊर्जा

Saisimran Ghashi
आज आपण दिवाळी पाडवा अर्थात बलिप्रतीपदाचा सण साजरा करत आहोत
don't buy these things on padwa
पण यादिवशी काही वस्तु खरेदी करणे अशुभ समजले जाते
unlucky things on diwali padwa
पाडव्याच्या दिवशी काळ्या किंवा गडद रंगाच्या वस्तू खरेदी केल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा येऊन दारिद्र्याचा धोका वाढतो.
do not buy black clothes on diwali padwa
चाकू, कात्री किंवा इतर धारदार वस्तूंची खरेदी टाळा, अन्यथा लक्ष्मी देवी नाराज होऊन आर्थिक हानी होऊ शकते.
do not buy knife set on diwali padwa
काचेच्या भांडी किंवा वस्तूंची खरेदी करू नका, कारण राहू ग्रहाच्या प्रभावाने घरात गरिबीचे सावट येऊ शकते.
do not buy glass crockery on diwali padwa
या दिवशी प्लॅस्टिकची भांडी खरेदी केल्याने समृद्धी अवरोधित होऊन दारिद्र्य येण्याची शक्यता असते.
do not buy plastic crockery on diwali padwa
लिंबू, लोणचे यांसारखे आंबट पदार्थ खरेदी करू नका, नाहीतर देवी लक्ष्मीचा रोष ओढवून घरी आर्थिक संकट येईल.
do not buy Sour food on diwali padwa
ही केवळ सामान्य माहिती आहे..आम्ही याची पुष्टी करत नाही कारण ही तुमच्या धार्मिक धारनेवर आधारित आहे
Disclaimer
Diwali celebration in shivaji maharaj era photos
