रमझानमध्ये उपवास ठेवताना काय करावे आणि काय टाळावे?

Anushka Tapshalkar
उपास सुरू करण्यापूर्वी मनापासून नीयत करा आणि आत्मनियंत्रण व आध्यात्मिक शुध्दीवर लक्ष ठेवा.
दररोजच्या पाच वेळच्या नमाजांचा वेळ ठरवून ठेवा; शक्य असेल तर तरावी (Taraweeh) आणि कुराण पठण करा.
सहरी वगळल्यास दिवसभर थकवा आणि ऊर्जा कमी होऊ शकते. संपूर्ण आणि पौष्टिक जेवण घ्या.
इफ्तार (Iftar) हलके करा – खजूर, फळे, सूप खा; लगेच जास्त प्रमाणात खाणे टाळा.
इफ्तार आणि सहरीदरम्यान भरपूर पाणी प्या; कॅफिन आणि साखरेचे पेय मर्यादित ठेवा. हर्बल चहा किंवा फळांचा रस घेऊ शकता.
विवाद, खोटं बोलणे, गप्पा टाळा; संयम आणि दयाळूपणा यांचा सराव करा.
उपास हे फक्त भूक आणि तहान नाही, तर आध्यात्मिक वाढ आणि मनःशांतीसाठी आहे.