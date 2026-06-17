कुत्रा अंगावर येत असेल तेव्हा काय करायचं?

सकाळ डिजिटल टीम

भटकी कुत्रे

सध्या भटक्या कुत्र्‍यांचं हल्ला करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. अशावेळी कुत्रा अंगावर येत असेल तर काय करावं जाणून घ्या.

Dog Attack

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शांतपणे निघून जा

शक्यतो कुत्र्‍यांजवळ जाणं टाळा, शांतपणे बाजूने निघून जाण्याचा प्रयत्न करा.

Dog Attack

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डोळ्यात पाहू नका

कुत्र्‍यांच्या डोळ्यात डोळ घालून पाहून नका. तसं पाहिल्यास कुत्रा त्याला आव्हान समजू शकतो.

Dog Attack

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esakal

पळण्याचा प्रयत्न करु नका

जेव्हा कुत्रा भुंकत असेल तेव्हा पाठ फिरवून पळण्याचा प्रयत्न करु नका, तो पाठलाग करण्याची शक्यता असते.

Dog Attack

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esakal

शांत उभे राहा

अशावेळी कुत्रा जवळ येत असेल तर शांत उभं राहून सावकाश मागे जाण्याचा प्रयत्न करा

Dog Attack

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वस्तूपासून संरक्षण

एखादं झाड, खुर्ची, किंवा बॅग सारख्या वस्तू संरक्षणासाठी वापरता येऊ शकतात.

Dog Attack

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शरीर

जेव्हा कुत्रा चावा घेण्याचा प्रयत्न करत असेल तेव्हा शरीर बॉलसारखे गुंडाळून मान, चेहरा आणि डोकं सुरक्षित ठेवा.

Dog Attack

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