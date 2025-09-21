पेट्रोल संपले? घाबरू नका! 'या' सोप्या टिप्सनी तुम्ही लवकर पोहोचाल पेट्रोल पंपावर

सकाळ डिजिटल टीम

उपाय

प्रवासात अचानक गाडीचे पेट्रोल संपल्यास कोणते उपाय करावे जाणून घ्या.

सुरक्षित ठिकाण

सर्वात आधी, शक्य असल्यास गाडी रस्त्याच्या कडेला सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जा. महामार्गावर असाल तर गाडी डाव्या बाजूला किंवा इमर्जन्सी लेनमध्ये उभी करा.

धोक्याचे दिवे

गाडी थांबवल्यानंतर, मागून येणाऱ्या वाहनांना सावध करण्यासाठी लगेचच धोक्याचे दिवे चालू करा. यामुळे अपघात टाळण्यास मदत होईल.

गाडीतून बाहेर पडा

गाडीत बसून राहण्यापेक्षा बाहेर पडणे अधिक सुरक्षित असते. गाडीच्या बाहेर, रस्त्याच्या बाजूला आणि वाहतुकीपासून दूर उभे राहा.

मदत मिळवा

तुमच्याकडे स्मार्टफोन असल्यास, Google Maps किंवा इतर अॅप्सचा वापर करून जवळचे पेट्रोल पंप शोधा. अनेक अॅप्समध्ये जवळच्या पेट्रोल पंपाची माहिती आणि मार्गदर्शिका उपलब्ध असते.

इंधन ऑर्डर

काही शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलची डिलिव्हरी देणाऱ्या कंपन्या आहेत. उदा. Jio-bp Fuel-on-the-go किंवा इतर स्थानिक सेवा. त्यांच्या अॅपचा वापर करून तुम्ही इंधन ऑर्डर करू शकता.

पेट्रोलची कॅन

तुमच्या गाडीत पेट्रोल कॅन (Petrol Can) असल्यास, ती घेऊन जवळच्या पेट्रोल पंपावर पायी जा किंवा कोणाकडे मदत मागा.

टोईंग सेवा

तुमच्याकडे गाडी टोईंग करण्याची सुविधा असल्यास, तुमच्या विमा कंपनीला किंवा टोईंग करणाऱ्या स्थानिक सेवेशी संपर्क साधा.

पेट्रोल कर्मचाऱ्यांची मदत

अनेकदा जवळच्या पेट्रोल पंपावर फोन करून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची मदत मागितल्यास ते तुमच्यासाठी पेट्रोल घेऊन येऊ शकतात. अशा परिस्थितीत घाबरून जाण्याऐवजी शांतपणे विचार करा. योग्य योजना आखल्यास तुम्ही लवकरच या समस्येतून बाहेर पडू शकता.

