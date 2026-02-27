किरकोळ कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला तर काय करावं? पोलिसांच्या तपासावर विश्वास नसेल तर काय करू शकता?

Mansi Khambe
कधीकधी आरोपींना संरक्षण देण्यासाठी पोलीस गंभीर गुन्हे देखील किरकोळ हल्ला किंवा सामान्य कलमांमध्ये नोंदवतात.
असे झाल्यास काय करावे, हे व्यक्तीला सुचत नाही. याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. या परिस्थितीशी सामोरे कसे जाल, याची माहिती देणार आहोत.
तपासादरम्यान जर तुम्हाला असे वाटत असेल की लावलेले कलम गुन्ह्याच्या गांभीर्याशी सुसंगत नाहीत, तर तुम्ही पोलिस अधीक्षकांना पत्र लिहून नवीन कलमे जोडण्याची विनंती करू शकता.
जेव्हा पोलीस आरोपपत्र दाखल करतात आणि तुम्हाला वाटते की महत्त्वाचे आरोप वगळण्यात आले आहेत, तेव्हा तुम्ही न्यायालयात निषेध याचिका दाखल करू शकता.
दंडाधिकारी पोलिस अहवाल रद्द करू शकतात. पुन्हा तपास करण्याचे आदेश देऊ शकतात किंवा आरोप बदलू शकतात.
पोलीस निष्पक्षपणे काम करतील याची खात्री करण्यासाठी तुम्ही न्यायालयात अर्ज करू शकता आणि तपासाचे पर्यवेक्षण दंडाधिकाऱ्यांनी करावे अशी मागणी करू शकता.
बीएनएस आणि बीएनएसएस अंतर्गत जर एखाद्या सार्वजनिक सेवकाने जाणूनबुजून कायद्याचे उल्लंघन केले किंवा खोटे रेकॉर्ड केले तर त्याच्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो.
बीएनएसएसच्या कलम १९८ अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रियेत निष्काळजीपणा दाखविणारा किंवा खोटा अहवाल दाखल करणारा अधिकारी शिक्षा होऊ शकतो. एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी पोलीस 'प्राथमिक चौकशी' करू शकतात का?
बीएनएसएसच्या नियमांनुसार, ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३ ते ७ वर्षांच्या दरम्यान शिक्षा आहे. तिथे पोलीस १४ दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी करून गुन्हा दाखल झाला आहे की नाही हे ठरवू शकतात.
पोलिसांच्या तपासावर विश्वास नसेल तर तुम्ही उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकता किंवा तपास दुसऱ्या स्वतंत्र एजन्सीकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करू शकता.
