पोलिसांनी Detain केलं तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या?

Sandip Kapde

कायदा

पोलिसांनी तुम्हाला ताब्यात घेतल्यास घाबरून न जाता शांत राहा आणि कोणत्या कारणासाठी कारवाई केली जात आहे, हे समजून घ्या.

Know Your Legal Rights During Police Detention in India

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कारण

पोलिसांनी तुम्हाला का थांबवले किंवा ताब्यात घेतले आहे, याची माहिती नम्रपणे विचारा आणि अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागा.

Know Your Legal Rights During Police Detention in India

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शांतता

पोलिसांशी वाद घालणे, धक्काबुक्की करणे किंवा शारीरिक प्रतिकार करणे टाळा; शांतपणे परिस्थिती हाताळा.

Know Your Legal Rights During Police Detention in India

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ओळख

आवश्यकतेनुसार आपले ओळखपत्र दाखवा आणि कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव तसेच संबंधित पोलीस ठाण्याची माहिती लक्षात ठेवा.

Know Your Legal Rights During Police Detention in India

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संपर्क

तुम्हाला पोलीस ठाण्यात नेले जात असल्यास, शक्य असल्यास आपल्या कुटुंबातील सदस्याला किंवा विश्वासू व्यक्तीला याची माहिती द्या.

Know Your Legal Rights During Police Detention in India

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स्वाक्षरी

कागदपत्र न वाचता किंवा त्यातील मजकूर न समजता त्यावर स्वाक्षरी करू नका; गरज पडल्यास वकिलाचा सल्ला घ्या.

Know Your Legal Rights During Police Detention in India

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वकील

अटक झाल्यास आपल्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा हक्क आहे; कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी त्वरित प्रयत्न करा.

Know Your Legal Rights During Police Detention in India

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कारणमीमांसा

अटक केल्यास पोलिसांनी अटकेचे कारण सांगणे आवश्यक आहे; आपल्या अटकेमागील कायदेशीर आधार समजून घ्या.

Know Your Legal Rights During Police Detention in India

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न्यायालय

कायद्यानुसार, प्रवासाचा आवश्यक वेळ वगळून अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत न्यायाधीशासमोर हजर करणे आवश्यक आहे.

Know Your Legal Rights During Police Detention in India

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संरक्षण

भारतीय संविधानाचे कलम २२ अटकेच्या संदर्भात महत्त्वाचे संरक्षण देते; त्यामुळे आपल्या मूलभूत कायदेशीर हक्कांची माहिती ठेवा.

Know Your Legal Rights During Police Detention in India

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आंदोलन

दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनासारख्या निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी पोलिसांचे अधिकृत निर्देश, लागू निर्बंध आणि परिस्थितीची माहिती तपासा.

Know Your Legal Rights During Police Detention in India

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esakal

पुरावे

तुम्हाला चुकीच्या पद्धतीने ताब्यात घेतल्याचे वाटत असल्यास घटनेची वेळ, ठिकाण आणि उपलब्ध पुराव्यांची नोंद ठेवा; अफवांवर विश्वास न ठेवता कायदेशीर मदत घ्या.

Know Your Legal Rights During Police Detention in India

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