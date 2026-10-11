पोलिसांनी Detain केलं तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या?

Sandip Kapde
पोलिसांनी तुम्हाला ताब्यात घेतल्यास घाबरून न जाता शांत राहा आणि कोणत्या कारणासाठी कारवाई केली जात आहे, हे समजून घ्या.
Know Your Legal Rights During Police Detention in India
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पोलिसांनी तुम्हाला का थांबवले किंवा ताब्यात घेतले आहे, याची माहिती नम्रपणे विचारा आणि अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागा.
Know Your Legal Rights During Police Detention in India
esakal
पोलिसांशी वाद घालणे, धक्काबुक्की करणे किंवा शारीरिक प्रतिकार करणे टाळा; शांतपणे परिस्थिती हाताळा.
Know Your Legal Rights During Police Detention in India
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आवश्यकतेनुसार आपले ओळखपत्र दाखवा आणि कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव तसेच संबंधित पोलीस ठाण्याची माहिती लक्षात ठेवा.
Know Your Legal Rights During Police Detention in India
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तुम्हाला पोलीस ठाण्यात नेले जात असल्यास, शक्य असल्यास आपल्या कुटुंबातील सदस्याला किंवा विश्वासू व्यक्तीला याची माहिती द्या.
Know Your Legal Rights During Police Detention in India
esakal
कागदपत्र न वाचता किंवा त्यातील मजकूर न समजता त्यावर स्वाक्षरी करू नका; गरज पडल्यास वकिलाचा सल्ला घ्या.
Know Your Legal Rights During Police Detention in India
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अटक झाल्यास आपल्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा हक्क आहे; कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी त्वरित प्रयत्न करा.
Know Your Legal Rights During Police Detention in India
esakal
अटक केल्यास पोलिसांनी अटकेचे कारण सांगणे आवश्यक आहे; आपल्या अटकेमागील कायदेशीर आधार समजून घ्या.
Know Your Legal Rights During Police Detention in India
esakal
कायद्यानुसार, प्रवासाचा आवश्यक वेळ वगळून अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत न्यायाधीशासमोर हजर करणे आवश्यक आहे.
Know Your Legal Rights During Police Detention in India
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भारतीय संविधानाचे कलम २२ अटकेच्या संदर्भात महत्त्वाचे संरक्षण देते; त्यामुळे आपल्या मूलभूत कायदेशीर हक्कांची माहिती ठेवा.
Know Your Legal Rights During Police Detention in India
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दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनासारख्या निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी पोलिसांचे अधिकृत निर्देश, लागू निर्बंध आणि परिस्थितीची माहिती तपासा.
Know Your Legal Rights During Police Detention in India
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तुम्हाला चुकीच्या पद्धतीने ताब्यात घेतल्याचे वाटत असल्यास घटनेची वेळ, ठिकाण आणि उपलब्ध पुराव्यांची नोंद ठेवा; अफवांवर विश्वास न ठेवता कायदेशीर मदत घ्या.
Know Your Legal Rights During Police Detention in India
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Akbar’s vast empire and the mystery of his historical lands
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