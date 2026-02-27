पोलिसांनी एफआयआर दाखल करण्यास नकार दिल्यास काय करावं? 'ही' ३ कायदेशीर हत्यारं फायद्याची ठरतील!

गंभीर गुन्हा

जर तुम्ही एखाद्या गंभीर गुन्ह्याचा बळी पडलात, तर तुम्ही निराश होऊन आणि न्यायाच्या आशेने पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचता. परंतु सहानुभूतीऐवजी तुम्हाला फटकारले जाते.

Police refusing to register FIR

किरकोळ वाद

पोलीस तुमचा एफआयआर नोंदवण्यास स्पष्टपणे नकार देतात किंवा प्रभावशाली लोकांच्या दबावाखाली सौम्य कलमांखाली गंभीर गुन्ह्याचे किरकोळ वादात रूपांतर करतात.

Police refusing to register FIR

कायदेशीर

भारतीय दंड संहिता आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता या नवीन कायद्यांनी सामान्य लोकांना पोलिसांच्या या आक्रमकतेला आव्हान देण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर साधने दिली आहेत.

Police refusing to register FIR

नवीन दारे

आता पोलीस अधिकाऱ्याचा "नाही" हा आता अंतिम शब्द राहिलेला नाही. जर पोलीस तुमचे ऐकत नसतील, तर कायद्याची पुस्तके तुमच्यासाठी नवीन दारे उघडतात.

Police refusing to register FIR

झिरो एफआयआर

बीएनएसएस अंतर्गत, तुम्ही आता कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन झिरो एफआयआर दाखल करू शकता. गुन्हा कुठेही झाला असला तरी.

Police refusing to register FIR

ऑनलाइन पोर्टल

शिवाय जर पोलीस स्टेशन तुमची केस ऐकू शकत नसेल तर तुम्ही ऑनलाइन पोर्टलद्वारे ई-एफआयआर देखील दाखल करू शकता.

Police refusing to register FIR

लेखी तक्रार

BNSS च्या कलम १७३(४) अंतर्गत लेखी तक्रार दाखल करण्यास नकार दिला, तर तुमची तक्रार संबंधित जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षक किंवा DCP कडे नोंदणीकृत मेलद्वारे किंवा वैयक्तिकरित्या सादर करा.

Police refusing to register FIR

अपील

जर त्यांना प्रकरण दखलपात्र वाटले, तर ते चौकशी करतील किंवा तपासाचे निर्देश देतील. जर पोलीस अधीक्षक (SP) कडे केलेल्या तुमच्या अपीलचाही निकाल लागला नाही.

Police refusing to register FIR

खाजगी तक्रार

तर तुम्ही थेट दंडाधिकाऱ्यांकडे खाजगी तक्रार (BNSS कलम १७५) दाखल करू शकता. दंडाधिकारी पोलिसांना FIR नोंदवून तपास करण्याचे आदेश देऊ शकतात (CrPC च्या जुन्या कलम १५६(३) प्रमाणे).

Police refusing to register FIR

किरकोळ कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला तर काय करावं? पोलिसांच्या तपासावर विश्वास नसेल तर काय करू शकता?

FIR Sections

