घराबाहेर पडताना मुंगूस दिसलं तर काय करावं?

संतोष कानडे
भारतीय लोकसंस्कृती आणि पारंपरिक समजुतींनुसार मुंगूस दिसणे हे कामात यश मिळण्याचे आणि आर्थिक समृद्धीचे शुभ प्रतीक मानले जाते.
मात्र याला कुठलाही वैज्ञानिक आधार नाही. घराबाहेर पडताना मुंगूस दिसल्यास लगेच घाबरून जाऊ नका किंवा त्याला हुसकावण्यासाठी गोंधळ घालू नका.
मुंगूस हा अत्यंत चपळ आणि स्वतःच्या मार्गाने जाणारा प्राणी असल्याने त्याला शांतपणे त्याचा रस्ता ओलांडू द्या.
कोणत्याही वन्यजीवाप्रमाणे मुंगसापासूनही ठरावीक अंतर ठेवा, जेणेकरून त्याला स्वतःवर धोका वाटणार नाही.
मुंगूस कुठे लपतो किंवा कुठे जातो हे पाहण्यासाठी त्याच्या मागे जाणे किंवा त्याला डिवचणे टाळावे.
प्रवासाला निघताना मुंगूस दिसल्यास मनात कोणताही संशय किंवा भीती न बाळगता पुढे जाणं आवश्यक आहे.
मुंगूस हा साप, विंचू आणि कीटकांची शिकार करतो; त्यामुळे तो परिसरात दिसणे हे घराभोवती विषारी जीव नसल्याचे एक नैसर्गिक लक्षण मानले जाते.
तुमच्यासोबत पाळीव कुत्रा किंवा मांजर असल्यास त्यांना मुंगसावर धावून जाण्यापासून आवरून धरा.
वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार मुंगसाला कोणतीही इजा करणे किंवा मारणे हा गुन्हा असल्याने त्याला कोणतीही इजा करू नका.