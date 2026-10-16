जंगलात अचानक वाघ समोर आल्यास काय करावे?

संतोष कानडे
जंगलात अचानक वाघ समोर आल्यास सर्वप्रथम घाबरून धावू नका आणि शांत राहण्याचा प्रयत्न करा.
वाघाकडे लक्ष ठेवा आणि त्याच्यापासून सुरक्षित अंतर राखण्याचा प्रयत्न करा.
वाघाकडे पाठ फिरवून पळू नका, कारण अचानक हालचालींमुळे परिस्थिती बिघडू शकते.
वाघाच्या जवळ जाण्याचा, त्याला स्पर्श करण्याचा किंवा त्याचा फोटो काढण्याचा प्रयत्न करू नका.
वाघाला चिथावू नका, ओरडू नका आणि त्याच्यावर दगड किंवा काठ्या फेकू नका.
वाघाला पळवून लावण्यासाठी त्याच्या दिशेने धावू नका किंवा आक्रमक हालचाली करू नका.
वाघाला पळण्यासाठी मोकळी वाट द्या आणि त्याच्या हालचालींचा अंदाज घेऊन सावध राहा.
शक्य असल्यास शांतपणे मागे सरका.. मात्र वाघाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवा.
वाघ तुमच्या दिशेने येत असल्यास त्याला जवळ जाण्याचे कारण देणाऱ्या हालचाली टाळा आणि स्थानिक वनविभागाच्या सूचनांना प्राधान्य द्या.
सुरक्षित ठिकाणी पोहोचल्यानंतर वनविभागाला घटनेची माहिती द्या; जंगलात फिरताना नेहमी अधिकृत मार्गदर्शकाच्या सूचनांचे पालन करा.