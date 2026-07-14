शरीरातील साखर अचानक कमी झाली तर काय कराल? जाणून घ्या तातडीचे उपाय

Aarti Badade
रक्तातील साखरेची पातळी 70 mg/dL पेक्षा कमी झाल्यास ही गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते.
low blood sugar
Sakal
ही समस्या केवळ मधुमेहींनाच नाही, तर निरोगी व्यक्तींनाही अचानक होऊ शकते.
low blood sugar
Sakal
चक्कर येणे, घाम येणे, हात-पाय थरथरणे, तीव्र भूक आणि हृदयाचे ठोके वाढणे ही प्रमुख लक्षणे आहेत.
low blood sugar
Sakal
वेळेवर जेवण न करणे, इन्सुलिनचा जास्त डोस, जास्त व्यायाम, उपाशीपोटी मद्यपान किंवा काही आजार यामुळे लो शुगर होऊ शकते.
low blood sugar
Sakal
लो शुगर झाल्यास 15 ग्रॅम जलद कार्बोहायड्रेट घ्या आणि 15 मिनिटांनी पुन्हा साखर तपासा.
low blood sugar
Sakal
फळांचा रस, ग्लुकोजचे पाणी किंवा साखरयुक्त पेय तातडीने घ्या. त्यानंतर हलका पौष्टिक आहार घ्या.
low blood sugar
Sakal
व्यक्ती बेशुद्ध पडणे, फिट येणे किंवा वारंवार लो शुगर होणे यासारखी लक्षणे दिसल्यास त्वरित वैद्यकीय मदत घ्या.
low blood sugar
Sakal
Jowar or Ragi health benefits
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