रात्री उशिरा भूक लागल्यावर काय खावं? पचनासाठी बेस्ट पर्याय

Anushka Tapshalkar
हलके, कमी कॅलरी, प्रथिने आणि फायबरयुक्त पदार्थ खा. यामुळे पचन सुरळीत राहते आणि शांत झोप लागण्यास मदत होते.
Late Night Snacking
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कोमट दूध किंवा ओट्स हा उत्तम पर्याय आहे. दुधातील ट्रिप्टोफॅन झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करू शकतो.
Oats and Milk
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केळीसोबत काही बदाम खाल्ल्यास पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम मिळते. यामुळे स्नायूंना आराम मिळून भूकही शांत होते.
Banana and Almonds
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भाजलेले मखाने किंवा राजगिऱ्याच्या लाह्या पचायला हलक्या असतात. चिप्स किंवा बिस्किटांऐवजी हा अधिक पौष्टिक पर्याय ठरतो.
Makhana
साधे दही किंवा ग्रीक योगर्ट प्रथिनांचा चांगला स्रोत आहे. ते पोट भरल्याची भावना देऊन पचनालाही मदत करते.
सफरचंद किंवा नाशपातीसारखी फळे रात्रीच्या भुकेसाठी योग्य आहेत. ती पचनास मदत करतात आणि अनावश्यक कॅलरी वाढवत नाहीत.
Fibrous Fruits
मध्यरात्री जंकफूड, तळलेले, मसालेदार आणि जास्त गोड पदार्थ खाणे टाळा. यामुळे ॲसिडिटी, छातीत जळजळ आणि अपचनाचा त्रास होऊ शकतो.
How to Choose the Right Pillow for Better Sleep
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