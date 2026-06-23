असा होता आपला भारत! 150 वर्षांपूर्वीच्या 10 दुर्मिळ छायाचित्रांनी उलगडले रहस्य

Saisimran Ghashi

बोर्नचे व्यापक छायाचित्रण


बोर्न यांनी भारतीय उपखंडात मोठा प्रवास करून २,००० हून अधिक निगेटिव्ह्ज तयार केले, ज्यात १९व्या शतकातील उत्कृष्ट प्रवास छायाचित्रे समाविष्ट आहेत.

Darjeeling Himalayan Railway 150 years old photos

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जोधपूर महाराज


१८७७ मध्ये जोधपूरचे महाराजा जसवंत सिंग द्वितीय यांचे छायाचित्र, जे राजघराणे आणि उच्चवर्गीयांच्या आश्रय दर्शवते.

Maharaja Jaswant Singh 150 years old photo

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वाराणसीतील गंगा मंदिरे


१८६६ मध्ये वाराणसीतील गंगा नदीकाठी असलेल्या मंदिरांचे छायाचित्र.

varanasi temples 150 years old photos

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सॅम्युअल बोर्न आणि स्टुडिओ


सॅम्युअल बोर्न १८६३ मध्ये भारतात आले आणि विल्यम हॉवर्डसोबत शिमला येथे 'हॉवर्ड अँड बोर्न' स्टुडिओ स्थापन केला, नंतर 'बोर्न अँड शेफर्ड' नावाने प्रसिद्ध झाले.

colonial India 150 years old photos

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कलकत्ता शाखेची स्थापना


१८६६ मध्ये बोर्न अँड शेफर्डने कलकत्ता (कोलकाता) येथे शाखा उघडली, जी आजही जगातील सर्वात जुन्या स्टुडिओपैकी एक आहे.

Taj Mahal 150 years old photos

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हुगळी नदीवरील जहाजे


१८६० मध्ये कोलकाता येथील हुगळी नदीत असलेल्या जहाजांचे छायाचित्र.

Hooghly River bridge 150 years old photos

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कुतुबमिनारचे छायाचित्र


१८६० मध्ये दिल्लीतील कुतुबमिनार येथील भव्य कमान आणि लोहस्तंभाचे छायाचित्र काढण्यात आले.

Qutub Minar 150 years old photos

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गव्हर्नमेंट हाऊस, कोलकाता


कोलकाता येथील गव्हर्नमेंट हाऊसचे १८६७ सालचे छायाचित्र.

kolkata government house 150 years old photos

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ऊटीचे तलाव आणि चर्च


सॅम्युअल बोर्न यांनी काढलेले ऊटी (ऊटाकामंड) येथील तलाव आणि नवीन चर्चचे छायाचित्र.

Ooty lake church photos 150 years old

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शोले चित्रपटाचं शूटिंग कसं झालेलं? चक्क 50 वर्षांपूर्वीचे दुर्मिळ फोटो, सेटवरची मज्जा

Sholay Shooting 50 Years Old Rare Photos

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