दुर्गादेवीचा दुष्काळ नेमका काय होता? गावच्या गावं स्मशान का झाली?

Sandip Kapde

परिचय :

दुर्गादेवीचा दुष्काळ हा मध्ययुगीन दक्षिण भारताच्या इतिहासातील अत्यंत भीषण दुष्काळ म्हणून ओळखला जातो.

What Was the Durgadevi Famine, Drought

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esakal

कालखंड :

डॉ. सतीश कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दुष्काळाचे दोन टप्पे असून त्यांचा संबंध चौदाव्या आणि पंधराव्या शतकातील भीषण अन्नटंचाईशी आहे.

What Was the Durgadevi Famine, Drought

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esakal

पहिला टप्पा :

पहिल्या टप्प्यात १३९८ ते १४०८ या काळात सुमारे अकरा वर्षे दुष्काळी परिस्थिती राहिल्याचा उल्लेख केला जातो.

What Was the Durgadevi Famine, Drought

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esakal

दुसरा टप्पा :

दुसऱ्या टप्प्यात १४६८ ते १४७५ या काळात महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या काही भागांत दुष्काळाचे गंभीर परिणाम जाणवले.

What Was the Durgadevi Famine, Drought

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esakal

नामकरण :

इतिहासकार वि. का. राजवाडे यांच्या विवेचनानुसार, ‘दुर्गादेवी’ हा शब्द ‘दुर्गाडी’ या शब्दाशी संबंधित असून त्याचा अर्थ स्मशान किंवा मसनवाटा असा सांगितला जातो.

What Was the Durgadevi Famine, Drought

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esakal

भीषणता :

पावसाअभावी पाणी आणि अन्नधान्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली होती, त्यामुळे असंख्य लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागला.

What Was the Durgadevi Famine, Drought

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esakal

विध्वंस :

दुष्काळाची तीव्रता इतकी मोठी होती की अनेक गावे ओस पडली आणि काही ठिकाणी मृत्यूंचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याचे वर्णन आढळते.

What Was the Durgadevi Famine, Drought

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esakal

लोककथा :

मंगळवेढ्यातील दामाजीपंतांनी दुष्काळाच्या काळात धान्याची कोठारे लोकांसाठी खुली केल्याची कथा महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे.

What Was the Durgadevi Famine, Drought

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esakal

स्थलांतर :

अन्न आणि पाण्याच्या शोधात अनेक कुटुंबांनी आपली मूळ गावे सोडली, त्यामुळे विविध भागांतील लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले.

What Was the Durgadevi Famine, Drought

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esakal

वस्ती :

मंगळवेढ्यासारख्या भागांतील काही वस्त्या आणि आडनावांच्या परंपरांचा संबंध या स्थलांतराच्या ऐतिहासिक स्मृतींशी जोडला जातो.

What Was the Durgadevi Famine, Drought

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esakal

श्रद्धा :

दक्षिण भारतात शाकंभरी देवीला अन्नधान्य आणि वनस्पतींची देवता मानले जाते, त्यामुळे दुष्काळाच्या संदर्भात तिच्या उपासनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.

What Was the Durgadevi Famine, Drought

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esakal

लोकजीवन :

दुर्गादेवीचा दुष्काळ ही केवळ पावसाअभावी निर्माण झालेली आपत्ती नव्हती, तर तिने लोकजीवन, गावांची रचना, स्थलांतर आणि धार्मिक परंपरांवरही खोलवर परिणाम केल्याचे इतिहासातून दिसून येते.

What Was the Durgadevi Famine, Drought

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esakal

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