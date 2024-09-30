पहाटेपासून ते रात्रीपर्यंत... कशी होती छत्रपती शिवरायांची दिनचर्या?

Sandip Kapde

महाराजांची दिनचर्या

छत्रपती शिवाजी महाजांचे कौटुंबिक जीवन कसे होते याबद्दल तपशीलवार माहिती मिळत नाही. मात्र महाराजांची दिनचर्या कशी होती याचे वर्णन चिटणीस बखरींत आहे. ते पुढे लिहले आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

| esakal

छत्रपती शिवाजी महाराज

छत्रपती शिवाजी महाराज पहाटे लवकर उठत असत.

मंगल वाद्यांचा नाद

उठताच गायक स्तुती गात असत आणि मंगल वाद्यांचा नाद होत असे. यामध्ये वीणा, मृदंग इत्यादी मंगल वाद्ये असत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

| esakal

प्रातःस्मरण

प्रातःस्मरण केल्यानंतर शिवाजी महाराज प्रातर्विधी उरकत असत

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

| esakal

गोमातेचे दर्शन

नंतर गोमातेचे दर्शन घेत आणि मंगलालंकार करून स्नान करत असत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

| esakal

पूजन

जपध्यान आणि देवतांचे पूजन केल्यावर धर्मचर्चेत सहभागी होत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

| esakal

तिरंदाजी

पुराणश्रवणानंतर महाराज तिरंदाजी आणि निशाणबाजीचे सराव करत असत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

| esakal

सहकाऱ्यांशी चर्चा

सभेत महाराज आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करत आणि त्यांची कामे विचारून पूर्ण करत.

महाराज

भेटीला आलेल्या प्रत्येकाला महाराज भेटत असत आणि त्यांचे मुजरे स्विकारत

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

| esakal

संवाद

महाराजांशी संवाद करणाऱ्यांना ते सन्मानाने उत्तर देत आणि काही वेळा हास्य करीत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

| esakal

चर्चा

दुपारच्या भोजनानंतर महाराज चर्चा करत असत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

| esakal

वामकुक्षी

भोजनानंतर महाराज काही वेळ वामकुक्षी घेत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

| esakal

महाल

त्यानंतर महाराज कारखाने, महाल याची पाहणी करीत असत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

|

esakal

अवलोकन

न्यायालयातील प्रकरणांचे बारकाईने अवलोकन करीत असत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

| esakal

देवालये

सायंकाळी महाराज बाहेरील स्वारी, बागा, देवालये यांची पाहणी करत असत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

| esakal

अहवाल तपास

रात्रीच्या भोजनानंतर महाराज सभेत सहभागी होऊन पत्रे आणि अहवाल तपासत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj’s daily routine and royal lifestyle

|

esakal

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात कॉफी होती का?

shivaji maharaj | esakal
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