१९३२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या सैनिकांनी पक्ष्यांबरोबर युद्ध का केले?

सकाळ डिजिटल टीम
नोव्हेंबर ते डिसेंबर १९३२ दरम्यान ऑस्ट्रेलियन सैनिक आणि इमू नावाचे पक्षी यांच्यात एक अनोखे युद्ध झाले.
The Great Emu War of 1932
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पिकांचे नुकसान करणाऱ्या इमूंवर नियंत्रणासाठी ही अपयशी लष्करी मोहीम राबवली गेली. अपयशी म्हणण्याचे कारण असे, की या युद्धात ऑस्ट्रेलियाचे सैनिक चक्क पक्ष्यांकडून हरले होते.
The Great Emu War of 1932
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इमू हे ५ फुटांपेक्षा जास्त उंच आणि ४५ किलोपेक्षा अधिक वजन असलेले उडू न शकणारे मोठे पक्षी असतात. पंख नसले तरी हे पक्षी ताशी ५० किलोमीटर वेगाने धावू शकतात.
The Great Emu War of 1932
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हे पक्षी दुष्काळामुळे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करून वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियातील कॅम्पियन जिल्ह्यात आले आणि त्यांनी गहू व इतर पिकांचे अतोनात नुकसान केले होते.
The Great Emu War of 1932
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शेतकऱ्यांच्या विनंतीवरून संरक्षण मंत्री जॉर्ज पियर (George Pearce) यांनी रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्टिलरीच्या तीन जवानांना मशीन गन आणि १०,००० काडतुसांसह पाठवले.
The Great Emu War of 1932
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पक्ष्यांच्या थव्यावर गोळीबार केल्यावर ते सर्व दिशांना पळाले आणि शस्त्र बिघडल्यामुळे सुरुवातीला फक्त ३० पक्षी मारले गेले.
The Great Emu War of 1932
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इमू ताशी ५० किमी वेगाने पळत असल्याने खडबडीत जमिनीवर गाड्या त्यांच्या पुढे जाऊ शकल्या नाहीत आणि त्यांच्या कठीण कातडीमुळे गोळ्यांचा प्रभाव पडला नाही.
The Great Emu War of 1932
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प्रत्येक थव्यातील एक पक्षी पहारेकरी म्हणून इतरांना धोक्याची पूर्वसूचना देत असे, ज्यामुळे त्यांना पळून जाण्याची संधी मिळे.
The Great Emu War of 1932
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खर्च झालेल्या गोळ्यांच्या तुलनेत मृत पक्ष्यांची संख्या अत्यंत अल्प असल्याने या मोहिमेची खिल्ली उडाली आणि इमूंना विजेते घोषित केले गेले.
The Great Emu War of 1932
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१९३४ मध्ये सरकारने काडतुसे आणि बक्षिसे देऊन शिकार करण्यास प्रोत्साहन दिले पण अखेर १९९९ मध्ये इमू पक्ष्यांना कायद्याने संरक्षित घोषित केले गेले.
The Great Emu War of 1932
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