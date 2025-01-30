शिवरायांच्या काळात कर्ज किती टक्के व्याजदराने मिळायचं? ऐकून धक्का बसेल!

Sandip Kapde

शिवाजीराजे

दुष्काळाच्या काळात शिवाजीराजे शेतकऱ्यांना बैलजोडी आणि धान्य देत असत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal

कर्ज

वाढीदिडीने कर्ज वसूल करू नका, असे शिवाजीराजांनी स्पष्टपणे सांगितले.

Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal

व्याज पद्धती

गरिबांचे शोषण करणाऱ्या व्याज पद्धतीला त्यांनी आळा घातला.

Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal

श्रमकरी

शिवाजी महाराज संकटसमयी श्रमकरी आणि कष्टकरी लोकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले.

Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal

आत्महत्या

त्यांच्या काळात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नाहीत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal

सुरक्षितता

मोगल फौजेच्या आक्रमणाच्या वेळी रयतेला सुरक्षितता देण्याचा आदेश दिला.

Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal

सर्जेराव जेधे

रयतेला सुरक्षितस्थळी पाठवण्याची जबाबदारी सर्जेराव जेधे यांना देण्यात आली.

Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal

पुण्य

संकटसमयी रयतेला मदत करणे हे खरे पुण्य आहे, असे शिवाजीराजे मानत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal

रयतेची काळजी

रयतेची काळजी न घेतल्यास त्याचे पाप अधिकाऱ्यांच्या मस्तकी बसेल, असे त्यांनी बजावले.

समाजहित

शिवाजी महाराजांनी समाजहितासाठी तिजोरीवर बोजा पडू दिला.

Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal

मानवी मूल्य

त्यांनी मानवी मूल्यांना प्रथम प्राधान्य दिले.

Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal

उपाययोजना

संकटाच्या वेळी प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, असे ते म्हणत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal

रक्षण

शिवाजीराजांनी प्रजेला रक्षण देणारे राज्यकर्ते होण्याचा आदर्श घालून दिला.

Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal

राज्यव्यवस्था

त्यांची राज्यव्यवस्था न्याय आणि मानवतेच्या तत्त्वांवर आधारलेली होती.

Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal

व्याज दर किती?

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देत असत. (२०२२ मध्ये सकाळमध्ये ज्येष्ठ लेखक आणि इतिहास संशोधक डॉ. श्रीमंत कोकाटे यांनी लिहिलेली ही माहिती आहे)

"छत्रपती" शब्दाचा अर्थ काय... मराठी असल्याचा अभिमान वाटेल अशी माहिती

