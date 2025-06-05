शिवराज्याभिषेकाला रायगडावर जेवणात काय मेनू होता? इतिहासातील मेजवानीची गोष्ट

Sandip Kapde

राज्याभिषेक सोहळा

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा सोहळा रायगडावर अत्यंत भव्यतेने पार पडला होता.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

इतिहास

इतिहासात आपण याबद्दल अनेकदा वाचले आहे, पण त्या दिवशीच्या जेवणाच्या थाटाविषयी फारशी माहिती क्वचितच मिळते.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

राज्याभिषेक

राज्याभिषेकासारख्या महान सोहळ्यात जेवणात काय वाढण्यात आले असेल, हा प्रश्न अनेकांना उत्सुकता निर्माण करणारा आहे.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

पारंपरिक भोजन

शिवकालीन काळात सण-समारंभांमध्ये खास प्रकारचं पारंपरिक भोजन दिलं जात असे.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

१६व्या-१७व्या शतकात

१६व्या-१७व्या शतकातील मिष्टान्नात पुरणपोळी (पु.मांडे), बासुंदी, कलाकंद आणि सुधारस यांचा समावेश असे.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

झणझणीत चटण्या

त्यासोबत झणझणीत चटण्या - अमसूल, आवळा, ठेचा आणि कोशिंबीर, भरीत, भाकरी, थालीपीठ हे पदार्थ हमखास असायचे.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

वयोवृद्ध मंडळी

लहान मुलं आणि वयोवृद्ध मंडळी रात्री दूध-भाकरीचा आहार करत असत, हेही त्या काळात सामान्य होतं.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

मेनू

मात्र राज्याभिषेकाच्या दिवशी नेमकं काय मेनू होता, याचं उत्तर आपल्याकडे केवळ अंदाजावरच आधारित आहे.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

रायगडची जीवनकथा

श.वि. आवळसकर यांच्या "रायगडची जीवनकथा" या पुस्तकात यासंदर्भात सविस्तर उल्लेख सापडतो.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

पंगती

त्यात त्यांनी नमूद केलं आहे की, रायगडावर दहा दिवस सतत जेवणाच्या पंगती चालू होत्या.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

दक्षिणा

प्रत्येक भोजन करणाऱ्या व्यक्तीस दक्षिणाही देण्यात येत होती. यावरून त्या सोहळ्याचा भव्यपणा लक्षात येतो.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

इंग्रज अधिकारी

इंग्रज अधिकारी हेन्री ऑक्ससेंडेन याने त्याच्या डायरीत त्या काळात मराठी लोक कसे खात होते, याचे वर्णन केले आहे.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

खिचडी

त्यानुसार, स्थानिक लोक डाळ-तांदुळावर लोणी घालून खायचे. म्हणजेच मुगडाळीची खिचडी हा प्रमुख प्रकार होता.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

मांसाहारी जेवण

ऑक्ससेंडेनसाठी मात्र खास मांसाहारी जेवणाची वेगळी सोय करण्यात आली होती.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | eskala

दक्षता

त्याला मुख्य सोहळ्यापासून दोन किलोमीटर दूर राहण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली होती, यावरून पाहुण्यांबाबतची दक्षता लक्षात येते.

What Was Served During the Rajyabhishek Feast | esakal

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first printing press established by Chhatrapati Shivaji Maharaj at Raigad Fort | esakal
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