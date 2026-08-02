२०८०मध्ये अमेरिका कशी दिसेल? शास्त्रज्ञांच्या अहवालातून धक्कादायक खुलासा...

Mansi Khambe
शास्त्रज्ञांच्या नवीन संशोधनाने अमेरिकेच्या भविष्याबद्दल चिंताजनक संकेत समोर आले आहेत. जागतिक पर्यावरणीय संकट आणि अनियंत्रित तापमानामुळे पुढील ५ दशकांत अमेरिकेतील अनेक प्रदेश पूर्णपणे वाळवंटात बदलू शकतात.
America Look In 2080
ESakal
अनियंत्रित औद्योगिक विकासामुळे पृथ्वीचे हवामान चक्र विस्कळीत झाले आहे. परिणामी मानवी क्रियाकलापांमध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून येत नसल्यामुळे तज्ञांकडून इशारा दिला जात आहे.
America Look In 2080
ESakal
'पीअर जे' या आंतरराष्ट्रीय संशोधन नियतकालिकाच्या अभ्यासात भविष्याचे भयावह चित्र रेखाटले आहे. यात पुढील ५० ते ५५ वर्षांत अमेरिकेच्या भूगोलात होणाऱ्या विनाशकारी बदलांचे मूल्यांकन केले आहे.
America Look In 2080
ESakal
ओपन अर्थ मॉनिटर सायबरइन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांतर्गत केलेल्या या अभ्यासात, शास्त्रज्ञांनी अमेरिकेच्या पश्चिम आणि नैऋत्य प्रदेशांमध्ये तीव्र दुष्काळ पडत असल्याचे नोंदवले आहे.
America Look In 2080
ESakal
तज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की, २०८० सालापर्यंत या प्रदेशांमधील किमान १० प्रमुख शहरे पूर्णपणे ओसाड होतील. नैसर्गिक जलस्रोतांचा ऱ्हास आणि तापमानातील प्रचंड वाढ यामुळे जीवन जगणे कठीण होईल.
America Look In 2080
ESakal
तसेच अहवालात आजची लहान मुले वृद्ध होईपर्यंत अमेरिकेचा नकाशा पूर्णपणे बदललेला असेल. अनेक हिरवीगार आणि विकसित शहरे केवळ वाळूचे ढिग बनतील, असेही म्हटले आहे.
America Look In 2080
ESakal
मध्य अमेरिकेतील काही भागांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. सध्या मध्य अमेरिकेतील हिरवीगार कुरणे आणि रंगीबेरंगी रानफुलांनी बहरलेली सुंदर खोरी अखेरीस पूर्णपणे नष्ट होतील.
America Look In 2080
ESakal
तीव्र उष्णता आणि पावसाच्या कमतरतेमुळे काही वर्षांत, या भागांमध्ये केवळ सुकी काटेरी झुडपे शिल्लक राहतील, ज्यामुळे शेती आणि पशुपालन यांसारखे पारंपरिक व्यवसाय पूर्णपणे विस्कळीत होतील.
America Look In 2080
ESakal
Railway Signal System
ESakal