GST बचत महोत्सवाचा तुम्हाला काय फायदा होणार, नक्की वाचा कारण विषय पैशांचा आहे

Sandip Kapde

बचतीचा सण

जीएसटी सुधारणा उद्यापासून सुरू होत आहेत. हा बचतीचा सण आहे

पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "या सणाच्या हंगामाचा देशातील सर्व कुटुंबांना फायदा होणार आहे.

जीएसटी सुधारणा

जीएसटी सुधारणांमुळे देशातील सर्व घटकांना फायदा होणार आहे

कर प्रणाली

पूर्वी, सर्वसमावेशक कर प्रणाली अंतर्गत लोकांवर कर आकारला जात होता

बचतीत वाढ

पंतप्रधान म्हणाले, जीएसटी बचत महोत्सवामुळे लोकांच्या बचतीत वाढ होईल आणि त्यांना अधिक खरेदी करता येईल.

जीएसटी बचत

जीएसटी बचत महोत्सवामुळे देशातील मध्यमवर्गीय, महिला, विद्यार्थी आणि उद्योजकांसाठी गुंतवणूक आकर्षक होईल.

स्लॅब शिल्लक

आता फक्त ५% आणि १८% कर स्लॅब शिल्लक राहतील.

देशांतर्गत उत्पादन

पंतप्रधान मोदींनी स्वदेशीच्या मंत्रावर भर दिला.देशाला जे काही हवे आहे, ते आपण देशांतर्गत उत्पादन केले पाहिजे.

परदेशी वस्तूंपासून मुक्त

आपण स्वतःला परदेशी वस्तूंपासून मुक्त केले पाहिजे. आपण फक्त भारतात बनवलेल्या वस्तू खरेदी केल्या पाहिजेत.

स्लॅब कमी

सरकारने जीएसटीचे ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे चार स्लॅब कमी करून केवळ दोन स्लॅब केले आहेत. ५ टक्के आणि १८ टक्के.

लक्झरी उत्पादन

लक्झरी उत्पादनांसाठी ४० टक्क्यांचा विशेष स्लॅब तयार करण्यात आला

गाड्यांच्या किंमती

तूप, साबण, शाम्पू , इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, गाड्यांच्या किंमती कमी होणार आहेत.

