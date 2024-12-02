महिनाभर दररोज आलं खाल्ल्यास शरीरावर काय परिणाम होईल?

Anushka Tapshalkar
आलं शरीरातील सूज लवकर कमी करते, कारण त्यात सूजनविरोधी गुणधर्म असतात.
तुम्हाला दररोज मळमळ होते का? दररोज आलं खाल्ल्याने मळमळ कमी होईल. विशेषतः गर्भवती महिलांना आणि कीमोथेरपी घेत असलेल्या लोकांना याचे फायदे होऊ शकतात.
मांसपेशींच्या वेदना किंवा हाताच्या किंवा पायाच्या वेदना आसतील तर आलं खाल्ल्याने या वेदनांवर चांगला प्रभाव पडतो.
आलं नियमितपणे खाल्ल्याने आपल्या पचन क्रियेवर चांगला प्रभाव पडतो. नियमितपणे बद्धकोष्ठतेचा त्रास होत असेल तर आल्याचे सेवन करणे उपयोगी ठरू शकते.
महिन्याच्या त्या दिवसात सतत वेदना होत असतील तर दररोज आलं खाल्ल्याने या वेदना कमी होऊ शकतात. आलं हे पेनकिलर्ससारखे काम करते आणि त्वरित पोटाच्या वेदना कमी करू शकते.
आलं दररोज खाल्ल्याने शरीरातील "वाईट" कोलेस्टेरॉल कमी होऊ शकते. आल्यातील घटक रक्तातील ट्रायग्लिसेराइड्स कमी करतात.
आल्यातील सूजनविरोधी गुणधर्म इम्युन सिस्टमला बळकट करतात. आधीच सर्दी किंवा इन्फेक्शन झाले असेल तर आलं लवकर रिकव्हरी करण्यास मदत करू शकते.
