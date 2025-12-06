व्हीलचेअरचा शोध कोणी लावला?

सकाळ डिजिटल टीम

व्हीलचेअरचा इतिहास

व्हीलचेअरचा शोध कोणी आणि कधी लावला यामागचा इतिहास काय आहे जाणून घ्या.

प्राचीन मूळ

व्हीलचेअरचा सर्वात पहिला ज्ञात पुरावा चीनमध्ये ५२५ ईसापूर्व (B.C.) च्या सुमारास सापडतो. सुरुवातीला हा उपयोग सामान वाहून नेण्यासाठी (Wheelbarrow) आणि नंतर खुर्च्यांसाठी केला गेला.

१६ व्या शतकातील खुर्ची

१६ व्या शतकात, स्पेनचा राजा फिलिप दुसरा (King Philip II of Spain) याच्यासाठी एक मोठी, चाके असलेली आणि आरामदायी खुर्ची बनवली गेली होती, पण ती स्व-चालित (self-propelled) नव्हती.

पहिला स्व-चालित शोधक

आधुनिक 'सेल्फ-प्रोपेल्ड' व्हीलचेअरचा अग्रदूत जर्मनीचा घड्याळजी जॉन हेनरिक फरफलर (Johann Heinrich Farffler) याला मानले जाते.

फरफलरचा शोध

फरफलरने १६२० च्या आसपास ही खुर्ची बनवली. तो लहानपणी अपंग झाला होता आणि त्याने स्वतःसाठी ही तीन चाकी खुर्ची डिझाइन केली, जी तो हाताने चालवत असे.

कमर्शियल व्हीलचेअर

१८८७ मध्ये अटलांटिक सिटीमध्ये पहिली कमर्शियल व्हीलचेअर (Commercial Wheelchair) सादर झाली. ती विकत घेता येणारी पहिली मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेली खुर्ची होती.

शोधाचे कारण

एव्हरेस्ट स्वतः अपंग होते आणि त्यांनी जेनिंग्स या अभियंत्याला (Engineer) त्यांच्यासाठी सोप्या आणि वाहतुकीस सुलभ व्हीलचेअरची विनंती केली होती.

एव्हरेस्ट अँड जेनिंग्स

या दोघांनी 'एव्हरेस्ट अँड जेनिंग्स' (Everest & Jennings) नावाची कंपनी स्थापन केली, ज्यांनी पुढील अनेक दशके व्हीलचेअर उद्योगात वर्चस्व राखले.

महत्त्वपूर्ण योगदान

फरफलरमुळे स्व-चालित संकल्पना आली, तर एव्हरेस्ट आणि जेनिंग्स यांच्यामुळे व्हीलचेअर सहज वाहून नेणे (transport) आणि वापरणे शक्य झाले, ज्यामुळे अपंगांच्या जीवनात मोठा सकारात्मक बदल झाला.

