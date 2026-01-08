पुण्यातल्या 'पेठा' कधी अन् कशा तयार झाल्या? लाखो लोकांना आजही माहिती नाही ५ व्या शतकापासूनचा रंजक इतिहास

Saisimran Ghashi
पुण्यातील पेठांची ऐतिहासिक माहिती पेठेचे नाव, पेठ कुणी वसविली, कोणत्या वर्षी वसविली नावामागचे कारण सगळकाही जाणून घेऊया
pune old photos
esakal
ही पुण्यातील सर्वात जुनी पेठ असून ५ व्या शतकात राष्ट्रकूट राजांनी ती वसविली होती.
kasaba peth, pune old photos
esakal
शहाजी राजे भोसले यांनी १६२५ मध्ये या पेठेची स्थापना करून शहराच्या विस्ताराला सुरुवात केली.
guruwar peth pune old photos
esakal
दादोजी कोंडदेव यांनी १६३६ मध्ये ही पेठ वसविली, जी आजही जुन्या पुण्याचा महत्त्वाचा भाग आहे.
somwar peth pune historical images
esakal
या पेठेची स्थापना १६३७ मध्ये दादोजी कोंडदेव यांनी केली, पूर्वी याला 'शहापुरा' असेही म्हणत.
mangalwar peth pune vintage photos
esakal
निळोपंत मुजूमदार यांनी १६७० मध्ये या दोन्ही व्यापारी पेठांची एकाच वेळी स्थापना केली.
shukrawar peth and shaniwar peth old images
esakal
शिवाजी महाराजांचे पेशवे मोरोपंत पिंगळे यांनी १६७५ मध्ये या पेठेची अधिकृतपणे रचना केली.
shaniwar peth old photos
esakal
संभाजी महाराजांनी १६८२ मध्ये ही पेठ वसविली असून भवानी मातेच्या मंदिरावरून तिला हे नाव पडले.
bhawani peth old photos
esakal
सेनापती संताजी घोरपडे यांच्या गौरवार्थ १६९२ मध्ये या पेठेची स्थापना करण्यात आली.
ghorpade peth historical photos
esakal
औरंगजेबाने १७०३ मध्ये बुधवार पेठ, तर सखारामबापू बोकील यांनी १७४८ मध्ये गणेश पेठ वसविली.
budhwar peth old vintage photos
esakal
Queen Padmini Real Photos Queen of Chittorgarh Rani Padmavati images
esakal