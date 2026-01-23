इतिहासात पहिल्यांदा शिक्षण अर्थसंकल्प कधी आणि कसा जाहीर झाला होता? १८१३ चा सनदी कायदा काय आहे?

Mansi Khambe

भारतावर राज्य

ब्रिटिशांनी जवळजवळ २०० वर्षे भारतावर राज्य केले. या काळात त्यांनी भारतात अनेक महत्त्वाचे बदल घडवून आणले. त्यापैकी १८१३ चा सनदी कायदा होता. ज्यामुळे भारतात महत्त्वाचे बदल घडले.

Education Budget Law

|

ESakal

शिक्षणासाठी अर्थसंकल्प

त्यापैकी एक म्हणजे भारतातील आधुनिक शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पाची तरतूद. हा कायदा भारतीय इतिहासात एका नवीन शिक्षण प्रणालीचा जन्मस्थान मानला जातो.

Education Budget Law

|

ESakal

१८१३ चा चार्टर कायदा काय होता?

१८१३ चा सनदी कायदा ब्रिटिश संसदेत मांडण्यात आला. या कायद्याने भारतातील कंपनीचे राज्य आणखी २० वर्षांसाठी वाढवले, परंतु तिचे अधिकार मर्यादित केले.

Education Budget Law

|

ESakal

कंपनीचा मक्तेदारी व्यापार संपला

या कायद्यामुळे कंपनीची व्यापारावरील मक्तेदारी संपुष्टात आली. भारतातील व्यापाराचे दरवाजे सर्व व्यापाऱ्यांसाठी खुले झाले. चहा आणि चीनसोबतच्या व्यापारात कंपनीची मक्तेदारी कायम राहिली.

Education Budget Law

|

ESakal

पहिले शिक्षण बजेट

१८१३ च्या चार्टर कायद्याने भारतातील पहिले शिक्षण बजेट स्थापित केले. वार्षिक बजेट १ लाख रुपये ठेवण्यात आले होते. ज्यामुळे भारतात पाश्चात्य शिक्षणाचा पाया रचला गेला.

Education Budget Law

|

ESakal

ख्रिश्चन मिशनऱ्या

यामुळे नंतर वाद निर्माण झाला. ज्याला ओरिएंटलिस्ट अँग्लिसिस्टिक कॉन्ट्रोव्हर्सी म्हणून ओळखले जाते. १८१३ च्या चार्टर कायद्यानंतरच ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी भारतात प्रवेश केला.

Education Budget Law

|

ESakal

परवाना प्रणाली

त्यापूर्वी प्रवेश प्रतिबंधित होता. या कायद्याने मिशनऱ्यांना परवाना प्रणाली अंतर्गत भारतात ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याची परवानगी दिली.

Education Budget Law

|

ESakal

ईस्ट इंडिया कंपनी

१८१३ च्या चार्टर कायद्याने स्पष्ट केले की ईस्ट इंडिया कंपनीकडे भारतातील भूभाग असला तरी, तिचे सार्वभौमत्व ब्रिटिश राजघराण्याकडे होते.

Education Budget Law

|

ESakal

ब्रिटिश सरकार

याचा अर्थ असा की ब्रिटिश सरकारकडे खरी सत्ता होती. ज्यामुळे कंपनीची भूमिका केवळ एका कार्यकारी अधिकारीसारखी झाली. आता प्रश्न असा उद्भवतो की १८१३ चा सनदी कायदा का लागू करण्यात आला.

Education Budget Law

|

ESakal

नेपोलियन बोनापार्ट

त्यावेळी नेपोलियन बोनापार्टने युरोपमध्ये वर्चस्व गाजवले होते. बर्लिन डिक्रीद्वारे युरोपसोबतच्या ब्रिटिश व्यापारावर निर्बंध लादले होते. यामुळे ब्रिटिश व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले.

Education Budget Law

|

ESakal

१८१३ चा सनदी कायदा

ते फायदा घेण्यासाठी भारतात आपला व्यापार वाढवू पाहत होते. त्याच वेळी मिशनरी बऱ्याच काळापासून भारतात ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करण्याची मागणी करत होते. यामुळे १८१३ चा सनदी कायदा ब्रिटिश संसदेत मंजूर करण्यात आला.

Education Budget Law

|

ESakal

देशात फक्त चार संतच शंकराचार्य का होऊ शकतात? नियम काय आहेत?

Saints Become Shankaracharya

|

ESakal

येथे क्लिक करा