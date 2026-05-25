भारतात पहिला एसी कधी आणि कुणाच्या घरी बसवण्यात आला होता? जाणून घ्या इतिहास...

Mansi Khambe
आजकाल लोक तीव्र उष्णतेने त्रस्त आहेत. दिवसेंदिवस पारा वाढत असून तो ४०, ४२ आणि आता ४६ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचत आहे.
First AC in India
ESakal
अशा परिस्थितीत, या तीव्र उष्णतेपासून आराम मिळवण्यासाठी एसी हा सर्वात प्रभावी पर्याय ठरतो. म्हणूनच ही एक गरज बनत चालली आहे.
शहरी भागांतील बहुतेक घरांमध्ये एसी बसवलेले आहेत. भारतात एअर कंडिशनरच्या वाढत्या वापरामुळे एक प्रश्न निर्माण झाला आहे: भारतात सर्वप्रथम एअर कंडिशनर कोणी आणि केव्हा बसवले?
आजकाल तापमान सतत वाढत असल्यामुळे आणि उन्हाळा अधिक काळ टिकत असल्यामुळे लोक आपल्या घरांमध्ये अधिकाधिक प्रमाणात एअर कंडिशनर बसवत आहेत.
ही गोष्ट तशी विशेष त्रासदायक नसली तरी, ती आज वाटते तितकी सोपी नव्हती. भारतात एसीचा परिचय आणि त्याच्या स्थापनेशी संबंधित अडचणी व गुंतागुंतीबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे.
आधुनिक एसी तंत्रज्ञान वापरणारा भारतातील पहिला वातानुकूलन प्रकल्प १९३६ मध्ये जयपूरच्या प्रतिष्ठित रामबाग पॅलेसमध्ये बसवण्यात आला होता. ही देशातील पहिली एसी स्थापना मानली जाते.
जयपूरमधील रामबाग पॅलेस हे महाराजांचे निवासस्थान होते. भारतात आधुनिक शीतकरण तंत्रज्ञान, म्हणजेच एअर कंडिशनरच्या आगमनामध्ये रामबाग पॅलेसने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला.
ऐतिहासिक स्रोतांनुसार, ही वातानुकूलन प्रणाली 'कॅरियर' या एका अग्रगण्य अमेरिकन कंपनीने स्थापित केली होती, ज्यामुळे भारतात विद्युत वातानुकूलनाचा सर्वात आधी वापर झाला.
एसीची स्थापना राजवाड्याची प्रतिष्ठा आणि पारंपारिक उष्ण भारतीय हवामानातील ऐषारामाची इच्छा दर्शवते.
रामबाग पॅलेसमध्ये एसीची स्थापना हे भारतीय राजघराण्यांमध्ये पाश्चात्य तंत्रज्ञानाचा लवकर स्वीकार करण्याचे एक उदाहरण आहे.
भारतीय घरांमध्ये किंवा सरकारी इमारतींमध्ये वातानुकूलन मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होण्याच्या कित्येक दशके आधी हे घडले होते.
भारतात वातानुकूलन प्रणालींचा व्यापक स्वीकार आणि व्यावसायिक वापर खूप उशिरा म्हणजेच स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांमध्ये सुरू झाला.
जेव्हा हे तंत्रज्ञान शहरी इमारती आणि वाहनांसाठी अधिक परवडणारे आणि व्यावहारिक बनले.
१९३६ मध्ये रामबाग पॅलेसमध्ये स्थापित केलेली एसी प्रणाली ही भारतीय वातानुकूलन इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरली. जी परंपरा आणि आधुनिक अभियांत्रिकी यांच्या संगमाचे प्रतीक आहे.
