भारतात चॉकलेटची पहिली फॅक्टरी कुठे आणि कशी उघडली होती? जाणून घ्या इतिहास...

Mansi Khambe
कारखाना
देशातील पहिला मोठ्या प्रमाणावर चॉकलेट आणि टॉफी बनवणारा कारखाना बिहारमधील एका छोट्या शहरात सुरू झाला होता.
First Chocolate Factory in India,
ESakal
मॉर्टन टॉफी फॅक्टरी
सारण जिल्ह्यातील मढौरा येथे १९२९ मध्ये स्थापन झालेल्या प्रसिद्ध मॉर्टन टॉफी फॅक्टरीने ब्रिटिश काळात भारतात संघटित चॉकलेट आणि मिठाई उत्पादनाची सुरुवात केली.
चैनीची वस्तू
ज्या काळात चॉकलेट ही एक चैनीची वस्तू मानली जात होती. त्या काळात या कारखान्याने चॉकलेट आणि टॉफीसारख्या मिठाई भारतीय ग्राहकांपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर पोहोचवण्यास मदत केली.
ब्रिटिश राजवट
हा कारखाना भारतातील ब्रिटिश राजवटीत स्थापन झाला. त्या काळात, चॉकलेट आणि मिठाईची उत्पादने बहुतेक भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग नव्हती.
मिठाई महाग
आयात केलेली मिठाई महाग होती. सामान्यतः श्रीमंतांपुरतीच मर्यादित होती. या कारखान्याने देशांतर्गत संघटित मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन सुरू करून ही परिस्थिती बदलली.
मधौरा
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला, मधौरा हे त्याच्या साखर कारखान्यांसाठी आणि औद्योगिक घडामोडींसाठी ओळखले जात होते.
नवीन ओळख
या कारखान्याच्या स्थापनेमुळे शहराला एक पूर्णपणे नवीन ओळख मिळाली. लवकरच ते संपूर्ण भारतात चॉकलेट, कँडी आणि टॉफी उत्पादनाचे केंद्र म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
कोको वनस्पती
भारतातील चॉकलेटचा प्रवास खूप आधी कोको वनस्पतीच्या उगमापासून सुरू झाला. कोकोची लागवड सर्वप्रथम १७९८ मध्ये वसाहतवादी काळात प्रामुख्याने दक्षिण भारतातील काही भागांमध्ये सुरू झाली.
चॉकलेट उत्पादन
भारत स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करत असताना, देशांतर्गत चॉकलेट उत्पादनाचाही विस्तार होऊ लागला. देशातील पहिल्या चॉकलेट कंपन्यांपैकी एक कंपनी सुमारे १९४६ मध्ये अधिकृतपणे स्थापन झाली.
फँटसी फाईन चॉकलेट्स
तिचे नाव 'फँटसी फाईन चॉकलेट्स' होते. १९४८ मध्ये कॅडबरीने भारतात कामकाज सुरू केल्यानंतर भारतीय चॉकलेट बाजारपेठेत मोठे परिवर्तन झाले.
महत्त्वाची भूमिका
पुढे १९६० च्या दशकात, कंपनीने केरळमधील वायनाडसारख्या भागांमध्ये कोकोच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
