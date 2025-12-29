जगातील पहिले विमानतळ कधी आणि कुठे बांधले गेले?

Mansi Khambe
आजच्या वेगवान जगात, हवाई प्रवास आपल्या जीवनाचा एक भाग बनला आहे. परंतु त्याची सुरुवात अगदी साध्या हवाई पट्ट्यांपासून झाली.
World First Airport
ESakal
सुरुवातीच्या विमानतळांवर मोठे टर्मिनल नव्हते किंवा ते सामान्य प्रवाशांच्या वापरासाठी डिझाइन केलेले नव्हते. ते प्रामुख्याने उड्डाण प्रयोग, पायलट प्रशिक्षण आणि लष्करी गरजांसाठी विकसित केले गेले होते.
World First Airport
ESakal
अमेरिकेतील सर्वात जुन्या कार्यरत विमानतळापासून ते भारतातील पहिल्या नागरी विमानतळापर्यंत, या सुरुवातीच्या विमान वाहतूक केंद्रांनी आधुनिक विमान वाहतुकीचा मजबूत पाया घातला.
World First Airport
ESakal
अमेरिकेतील मेरीलँडमधील कॉलेज पार्क येथे स्थित कॉलेज पार्क विमानतळ (KCGS) हा जगातील सर्वात जुना कार्यरत विमानतळ मानला जातो.
World First Airport
ESakal
१९०९ मध्ये जेव्हा राईट बंधूंपैकी एक विल्बर राईट अमेरिकन सैन्य अधिकाऱ्यांना उड्डाण प्रशिक्षण देण्यासाठी येथे आले तेव्हा त्याची स्थापना झाली.
World First Airport
ESakal
"विमानचा पाळणा" म्हणून ओळखले जाणारे, हे विमानतळ १९७३ मध्ये मेरीलँड-नॅशनल कॅपिटल पार्क आणि नियोजन आयोगाने विकत घेतले.
World First Airport
ESakal
१९७७ मध्ये राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थळांच्या नोंदणीमध्ये समाविष्ट केले. हे विमानतळ आजही कार्यरत आहे. वॉशिंग्टन, डी.सी. क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचे विमान वाहतूक केंद्र मानले जाते.
World First Airport
ESakal
जर्मनीतील हॅम्बुर्ग शहरापासून अंदाजे ८.५ किलोमीटर अंतरावर असलेले हॅम्बुर्ग विमानतळ १९११ मध्ये स्थापन झाले.
World First Airport
ESakal
हे केवळ जगातील सर्वात जुन्या व्यावसायिक विमानतळांपैकी एक नाही तर जर्मनीतील सर्वात जुने कार्यरत विमानतळ देखील मानले जाते.
World First Airport
ESakal
RTO Challan Scam
ESakal