जगातील पहिले विमानतळ कधी आणि कुठे बांधले गेले?

Mansi Khambe

हवाई प्रवास

आजच्या वेगवान जगात, हवाई प्रवास आपल्या जीवनाचा एक भाग बनला आहे. परंतु त्याची सुरुवात अगदी साध्या हवाई पट्ट्यांपासून झाली.

मोठे टर्मिनल

सुरुवातीच्या विमानतळांवर मोठे टर्मिनल नव्हते किंवा ते सामान्य प्रवाशांच्या वापरासाठी डिझाइन केलेले नव्हते. ते प्रामुख्याने उड्डाण प्रयोग, पायलट प्रशिक्षण आणि लष्करी गरजांसाठी विकसित केले गेले होते.

विमान वाहतूक केंद्र

अमेरिकेतील सर्वात जुन्या कार्यरत विमानतळापासून ते भारतातील पहिल्या नागरी विमानतळापर्यंत, या सुरुवातीच्या विमान वाहतूक केंद्रांनी आधुनिक विमान वाहतुकीचा मजबूत पाया घातला.

कॉलेज पार्क विमानतळ

अमेरिकेतील मेरीलँडमधील कॉलेज पार्क येथे स्थित कॉलेज पार्क विमानतळ (KCGS) हा जगातील सर्वात जुना कार्यरत विमानतळ मानला जातो.

विल्बर राईट

१९०९ मध्ये जेव्हा राईट बंधूंपैकी एक विल्बर राईट अमेरिकन सैन्य अधिकाऱ्यांना उड्डाण प्रशिक्षण देण्यासाठी येथे आले तेव्हा त्याची स्थापना झाली.

मेरीलँड-नॅशनल कॅपिटल पार्क

"विमानचा पाळणा" म्हणून ओळखले जाणारे, हे विमानतळ १९७३ मध्ये मेरीलँड-नॅशनल कॅपिटल पार्क आणि नियोजन आयोगाने विकत घेतले.

डी.सी. क्षेत्रा

१९७७ मध्ये राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थळांच्या नोंदणीमध्ये समाविष्ट केले. हे विमानतळ आजही कार्यरत आहे. वॉशिंग्टन, डी.सी. क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचे विमान वाहतूक केंद्र मानले जाते.

हॅम्बुर्ग विमानतळ

जर्मनीतील हॅम्बुर्ग शहरापासून अंदाजे ८.५ किलोमीटर अंतरावर असलेले हॅम्बुर्ग विमानतळ १९११ मध्ये स्थापन झाले.

सर्वात जुने कार्यरत विमानतळ

हे केवळ जगातील सर्वात जुन्या व्यावसायिक विमानतळांपैकी एक नाही तर जर्मनीतील सर्वात जुने कार्यरत विमानतळ देखील मानले जाते.

